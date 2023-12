https://sputniknews.com.tr/20231219/uzmanlardan-dikkat-ceken-uyari-marmara-denizindeki-depremler-oncu-mu-stres-birikimi-ne-durumda-1078587986.html

Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Marmara Denizi'ndeki depremler öncü mü, stres birikimi ne durumda?

Marmara Denizi’nde, Yalova, Çınarcık açıklarında pazar akşamı 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar İstanbul dahil... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

Marmara Denizi’nde Yalova’nın Çınarcık ilçesinin pazar akşamı 8.5 km açıklarında ve 11.1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi ve paniğe neden oldu. Depremin olası Marmara depremini tetikleme potansiyeli tartışma konusu oldu.Beklenen depremin stresini azaltır mı?Milliyet'ten Ceyda Ulukaya'ya konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Kuzey Anadolu Fayı tek bir fay değil, büyük deprem yaratan ana kol ile ona eşlik eden ve daha küçük depremler üreten çok sayıda yan kollardan oluşuyor ve bu fayların hepsi deprem üretiyor. 4.1 büyüklüğünde son deprem de Çınarcık Çukurluğu dediğimiz bu yan kollardan birinde gerçekleşti. O nedenle herkesin merak ettiği büyük Marmara depreminin öncüsü olduğunu söyleyemeyiz. Bize ana kol kenarında yer alan çok sayıda faydan birinde birinin kırıldığını, dolayısıyla bölgede stresin mevcut olduğunu gösterir. Peki bu deprem beklenen büyük depremin stresini azaltır mı? Hayır. 5 büyüklüğünde bir depremin stresini azaltmak için 4 büyüklüğünde yaklaşık 1000 deprem olması gerekir. Dolayısıyla aralarında stres azaltma ilişkisi kuramayız" dedi.Büyük İstanbul depremini tetikler mi?Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "4.1 büyüklüğündeki deprem, elbette büyüklüğü itibariyle tehlike yaratacak bir deprem değil ancak yeri itibariyle dikkat çekici. Biliyorsunuz 1999 Kocaeli depremi İzmit Körfezi boyunca devam edip Yalova açıklarında bitmişti. Dolayısıyla 4.1’lik depremin meydana geldiği o uç gerilim ucudur. Bu nedenle yeri itibariyle dikkat çekicidir, gözlemlenmelidir. Tabii ki beklenen büyük depremin öncüsü demek çok spekülatif olur. Sadece bölgenin canlı ve dinamik olduğunu göstermesi açısından önemli. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen Gemlik Körfezi merkezli 5.1’lik depremle de ilgisi yok, onu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Güney Marmara’nın deprem potansiyeli kuzeyden farklı ve birbirini tetiklemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.'Bu bölgede enerji birikiyor'Depremle ilgili konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de "Bu depremin Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde tali bir fayda meydana geldiğini düşünüyoruz. En fazla 2.6 büyüklüğünde olmak üzere 9 artçı oldu. Beklenen Marmara depreminin ayak izi demek doğru değil. Marmara’da büyük deprem tehlikesi her zaman var. Yıllık istatistiklere göre Marmara Denizi içinde her yıl 4-5 tane 4 ve üzeri deprem oluyor, dolayısıyla bu depremi de Marmara’nın normal sismik aktivitesi içinde değerlendirmek mümkün. Ne olursa olsun, yer kabuğu her yıl 2-2.5 cm kayma yapıyor, bu bölgede enerji birikiyor. Olası Marmara depremi tehlikesi aynı şekilde devam ediyor. Bu depremler, beklenen büyük depremin stresini azaltacak boyutta değil. Bir 7’lik depremin enerjisini rahatlatmak için 1 milyon tane 3’lük deprem olması gerekir" şeklinde konuştu.'Doğu Marmara'da yoğunlaştı'İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise şun ifadeleri kullandı:

