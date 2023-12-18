https://sputniknews.com.tr/20231218/marmaradaki-depremin-ardindan-ilk-aciklama-buyuk-depremi-tetikler-mi-uzmanlar-ne-diyor-1078559434.html

Marmara'daki depremin ardından uzmanlardan açıklama: Büyük depremi tetikler mi?

Marmara'daki depremin ardından uzmanlardan açıklama: Büyük depremi tetikler mi?

Türkiye acı gerçeklerinden biri olan depremle bir kez daha yüzleşti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T08:13+0300

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türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

istanbul

deprem

açıklama

uzman

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Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar gece saatlerinde yaşanan depremle büyük panik yaşadı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 23.53'te yaşanan sarsıntı yerin 11,18 kilometre derinliğinde yaşandı. Beklenen 'Büyük Marmara Depremi' yeniden gündeme gelirken herkes gözlerini uzmanlardan gelecek yorumlara çevirdi. Bu deprem büyük depremi tetikler mi?Depremin hemen ardından NTV yayınına bağlanan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:Beklenen büyük depremi tetikler mi?"Büyük olasılıkla 1999'un yarattığı gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir" diyen tüyrüz sözlerine şöyle devam etti:'Panik yapmaya gerek yok'Türysiz, "Bu depremle alakalı bir panik yapmaya gerek yok. 4.1 hissedilebilir bir deprem. Bizim asıl büyük deprem beklediğimiz fayla ilişkili değil gibi duruyor" dedi ve devam etti:'Bir gün büyük depremle karşılaşacağız'Övgün Ahmet Ercan: İstanbul depremini öne çekmezÖte yandan Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “23.57’de Yalova- Çınarcık’da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/marmarada-pes-pese-depremler-neyin-habercisi-naci-gorurden-uyari-sistem-gerilim-biriktiriyor-1078557965.html

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