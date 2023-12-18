Marmara'daki depremin ardından uzmanlardan açıklama: Büyük depremi tetikler mi?
08:13 18.12.2023 (güncellendi: 08:15 18.12.2023)
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© İHA
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Türkiye acı gerçeklerinden biri olan depremle bir kez daha yüzleşti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Kocaeli, Bursa ve çevre illerden hissedildi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ilk açıklamasında 'hatırlatıcı' diyerek uyardı.
Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar gece saatlerinde yaşanan depremle büyük panik yaşadı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 23.53'te yaşanan sarsıntı yerin 11,18 kilometre derinliğinde yaşandı. Beklenen 'Büyük Marmara Depremi' yeniden gündeme gelirken herkes gözlerini uzmanlardan gelecek yorumlara çevirdi. Bu deprem büyük depremi tetikler mi?
Depremin hemen ardından NTV yayınına bağlanan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:
"Yer olarak Marmara Denizi'nde meydana geldi. Çınarcık açıkları olduğu söyleniyor. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay'ın güney kesimlerinde depremler oluyor. Hatta İstanbul'da bir deprem olmuştu geçenlerde. Bu da sanırım onların devamı. Ya da 1999'un yaratmış olduğu bir gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da beklenen büyük depremle alakalı olmadığını düşünüyorum."
Beklenen büyük depremi tetikler mi?
"Büyük olasılıkla 1999'un yarattığı gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir" diyen tüyrüz sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdi sizinle konuşurken depremin yerini görmeye başladım. Adalar ile Çınarcık'ın arasında ortada. Burada çok sayıda küçük fay var. O yüzden İstanbul depremiyle alakalı bir durum olduğunu sanmıyorum."
'Panik yapmaya gerek yok'
Türysiz, "Bu depremle alakalı bir panik yapmaya gerek yok. 4.1 hissedilebilir bir deprem. Bizim asıl büyük deprem beklediğimiz fayla ilişkili değil gibi duruyor" dedi ve devam etti:
'Bir gün büyük depremle karşılaşacağız'
"11 kilometre derinlik bu bölgelerde olağan bir derinlik. Bölgenin jeolojik durumuna baktığımızda anormal bir durum söz konusu değil. Ama tabii bu deprem bir hatırlatıcıdır. Bir gün benzeri şekilde bir büyük depremle de karşılacağız. Ama bu bu sene mi olur, 5 sene sonra mı olur, 50 yıl sonra mı olur bunu net olarak söyleme şansına sahip değiliz. Önemli olan hazırlıkların hızlıca yapılmasıdır."
Övgün Ahmet Ercan: İstanbul depremini öne çekmez
Öte yandan Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “23.57’de Yalova- Çınarcık’da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.
23.57'de Yalova- Çinarcık'da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyuk deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok. pic.twitter.com/MxX5mbZEOB— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) December 17, 2023