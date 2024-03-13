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TBMM’ye 7 bini aşkın başvuru: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
TBMM’ye 7 bini aşkın başvuru: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu’na 28’inci Yasama Dönemi’nde 7 bini aşkın başvuru yapıldı. Başvurular arasında birbirinden ilginç... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T12:44+0300
2024-03-13T12:44+0300
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TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Pi sayısıyla ilgili tezini sınamak için yardım isteyen, kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlandırılmasını öneren vatandaşlar da komisyona dilekçe gönderdi.Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda, önceki dönemden devredenlerle birlikte 14 bin 811 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu’na, 28. Dönem’in başlangıcı olan 15 Mayıs 2023’ten bu yana 7 bin 186 başvuru yapıldı.Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken ağırlıklı olarak elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların yüzde 88’i elektronik posta, yüzde 5’i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti.En çok başvuru İstanbul'danKomisyona en çok başvuru çevre yönetimi, çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri, askeri işlemler, şehircilik (konut-barınma), eğitim hizmetleri, sosyal hizmetler, mahalli hizmetler, sağlık hizmetleri ile vergi ve mali hizmetler konularında geldi. Müracaatlarda il bazında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekti.Vatandaşlar, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması, il idaresinin yeniden düzenlenerek valilik ve belediye başkanlığı makamlarının birleştirilmesi, kamu personeli alımlarında belirlenen 35 yaş şartının kaldırılması, belli koşulları sağlayan ev kadınlarının emekli olabilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması, 25 Aralık Noel Bayramı’nın resmi tatil olarak kabul edilmesi gibi farklı taleplerle komisyona başvurdu.Siyasetçilerin attığı SMS'leri şikayet ettiKomisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Komisyona başvuran bir kişi, havalimanlarında temel ihtiyaçların pahalı olmasından şikayet ederken, bir vatandaş siyasetçiler tarafından izni olmadan telefonuna gönderilen kısa mesajlardan yakındı.Komisyona, döviz alım ve satım işlemlerinin yasaklanması; İstanbul Boğazı’nda bulunan geçiş güzergahlarından en az birinin ücretsiz olması; Türk vatandaşlarının imza sayısı aranmadan kanun teklifi verebilmesi ve verilen teklifin kısa sürede oylamaya sunulması talepleri de iletildi.'Bitcoin resmi para birim olsun'Bir başvurucu, vatandaşların baro başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmesini isterken Türk lirasına ek olarak Bitcoin’in de resmi para birimi olarak kullanılması ilginç talepler arasında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/tarihin-en-yuksek-seviyesi-bitcoinde-rekor-ustune-rekor-1081649703.html
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tbmm, bitcoin, bitcoin madenciliği, türk lirası, para birimi
tbmm, bitcoin, bitcoin madenciliği, türk lirası, para birimi

TBMM’ye 7 bini aşkın başvuru: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'

12:44 13.03.2024
© Fatih KurtTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© Fatih Kurt
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu’na 28’inci Yasama Dönemi’nde 7 bini aşkın başvuru yapıldı. Başvurular arasında birbirinden ilginç talepler de yer aldı. Bir vatandaş, Bitcoin’in resmi para birimi olarak kabul edilmesini isterken, bir başka vatandaş ise muhtarlıkların kapatılmasını istedi.
TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Pi sayısıyla ilgili tezini sınamak için yardım isteyen, kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlandırılmasını öneren vatandaşlar da komisyona dilekçe gönderdi.
Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda, önceki dönemden devredenlerle birlikte 14 bin 811 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu’na, 28. Dönem’in başlangıcı olan 15 Mayıs 2023’ten bu yana 7 bin 186 başvuru yapıldı.
Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken ağırlıklı olarak elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların yüzde 88’i elektronik posta, yüzde 5’i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti.

En çok başvuru İstanbul'dan

Komisyona en çok başvuru çevre yönetimi, çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri, askeri işlemler, şehircilik (konut-barınma), eğitim hizmetleri, sosyal hizmetler, mahalli hizmetler, sağlık hizmetleri ile vergi ve mali hizmetler konularında geldi. Müracaatlarda il bazında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekti.
Vatandaşlar, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması, il idaresinin yeniden düzenlenerek valilik ve belediye başkanlığı makamlarının birleştirilmesi, kamu personeli alımlarında belirlenen 35 yaş şartının kaldırılması, belli koşulları sağlayan ev kadınlarının emekli olabilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması, 25 Aralık Noel Bayramı’nın resmi tatil olarak kabul edilmesi gibi farklı taleplerle komisyona başvurdu.

Siyasetçilerin attığı SMS'leri şikayet etti

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Komisyona başvuran bir kişi, havalimanlarında temel ihtiyaçların pahalı olmasından şikayet ederken, bir vatandaş siyasetçiler tarafından izni olmadan telefonuna gönderilen kısa mesajlardan yakındı.
Komisyona, döviz alım ve satım işlemlerinin yasaklanması; İstanbul Boğazı’nda bulunan geçiş güzergahlarından en az birinin ücretsiz olması; Türk vatandaşlarının imza sayısı aranmadan kanun teklifi verebilmesi ve verilen teklifin kısa sürede oylamaya sunulması talepleri de iletildi.

'Bitcoin resmi para birim olsun'

Bir başvurucu, vatandaşların baro başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmesini isterken Türk lirasına ek olarak Bitcoin’in de resmi para birimi olarak kullanılması ilginç talepler arasında yer aldı.
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