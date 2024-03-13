https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyanin-ryazan-sehrinde-iha-saldirisi-sebebiyle-rafineride-yangin-cikti-1081648959.html
Rusya’nın Ryazan şehrinde İHA saldırısı sebebiyle bir rafineride yangın çıktı
Rusya’nın Ryazan şehrinde İHA saldırısı sebebiyle bir rafineride yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova'nın 196 km güneydoğusunda yer alan Ryazan şehrinde, insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırının ardından bir petrol... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:05+0300
2024-03-13T11:05+0300
2024-03-13T11:06+0300
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insansız hava aracı (iha)
rafineri
yangın
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Ryazan Valisi Pavel Malkov, Telegram paylaşımında, “Ryazan petrol rafinerisi İHA saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yangın çıktı. Alınan ilk bilgilere göre yaralılar var” diye yazdı.Sputnik muhabiri, rafinerinin bulunduğu yerden dumanları yükseldiğini aktarırken çevredeki yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/belgorodda-bir-iha-belediye-binasina-carparak-infilak-etti-yaralilar-var-1081623083.html
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rusya, ryazan, iha, insansız hava aracı (iha), rafineri, yangın
rusya, ryazan, iha, insansız hava aracı (iha), rafineri, yangın
Rusya’nın Ryazan şehrinde İHA saldırısı sebebiyle bir rafineride yangın çıktı
11:05 13.03.2024 (güncellendi: 11:06 13.03.2024)
Rusya’nın başkenti Moskova'nın 196 km güneydoğusunda yer alan Ryazan şehrinde, insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırının ardından bir petrol rafinerisinin arazisinde yangın çıktığı belirtildi.
Ryazan Valisi Pavel Malkov, Telegram paylaşımında, “Ryazan petrol rafinerisi İHA saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yangın çıktı. Alınan ilk bilgilere göre yaralılar var” diye yazdı.
Sputnik muhabiri, rafinerinin bulunduğu yerden dumanları yükseldiğini aktarırken çevredeki yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.