https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyanin-ryazan-sehrinde-iha-saldirisi-sebebiyle-rafineride-yangin-cikti-1081648959.html

Rusya’nın Ryazan şehrinde İHA saldırısı sebebiyle bir rafineride yangın çıktı

Rusya’nın Ryazan şehrinde İHA saldırısı sebebiyle bir rafineride yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova'nın 196 km güneydoğusunda yer alan Ryazan şehrinde, insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırının ardından bir petrol... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T11:05+0300

2024-03-13T11:05+0300

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ryazan

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insansız hava aracı (iha)

rafineri

yangın

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Ryazan Valisi Pavel Malkov, Telegram paylaşımında, “Ryazan petrol rafinerisi İHA saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yangın çıktı. Alınan ilk bilgilere göre yaralılar var” diye yazdı.Sputnik muhabiri, rafinerinin bulunduğu yerden dumanları yükseldiğini aktarırken çevredeki yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

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rusya, ryazan, iha, insansız hava aracı (iha), rafineri, yangın