https://sputniknews.com.tr/20240312/belgorodda-bir-iha-belediye-binasina-carparak-infilak-etti-yaralilar-var-1081623083.html
Belgorod’da bir İHA belediye binasına çarparak infilak etti: Yaralılar var
Belgorod’da bir İHA belediye binasına çarparak infilak etti: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod kentinde bir Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) belediye binasına çarparak infilak ettiği, olayda 2 kişinin yaralandığı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T16:34+0300
2024-03-12T16:34+0300
2024-03-12T16:34+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
vyaçeslav gladkov
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Açıklamayı Telegram kanalından yapan Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın belediye binasına çarparak infilak ettiğini, olayda 2 kişinin yaralandığını, binanın bazı camlarının kırıldığını ve cephenin hasar gördüğünü belirtti.Açıklamada, “Belgorod’da bir düşman İHA’sı belediye binasına çarptı. Biri parçalardan yaralanan, diğeri ise sakatlık geçiren kadın olmak üzere 2 kadın yaralandı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılıyor" ifadesini kullandı.Gladkov, İHA’nin çarpması sonucu hasar gören belediye binasının görüntülerini de paylaştı.
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belgorod, rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, vyaçeslav gladkov
belgorod, rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, vyaçeslav gladkov
Belgorod’da bir İHA belediye binasına çarparak infilak etti: Yaralılar var
Rusya’nın Belgorod kentinde bir Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) belediye binasına çarparak infilak ettiği, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamayı Telegram kanalından yapan Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın belediye binasına çarparak infilak ettiğini, olayda 2 kişinin yaralandığını, binanın bazı camlarının kırıldığını ve cephenin hasar gördüğünü belirtti.
Açıklamada, “Belgorod’da bir düşman İHA’sı belediye binasına çarptı. Biri parçalardan yaralanan, diğeri ise sakatlık geçiren kadın olmak üzere 2 kadın yaralandı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılıyor" ifadesini kullandı.
Gladkov, İHA’nin çarpması sonucu hasar gören belediye binasının görüntülerini de paylaştı.