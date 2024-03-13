https://sputniknews.com.tr/20240313/rusya-disisleri-avusturyanin-iki-rus-diplomati-sinir-disi-etme-karari-yanitsiz-birakilmayacak-1081672123.html
Rusya Dışişleri: Avusturya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı yanıtsız bırakılmayacak
Rusya Dışişleri: Avusturya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı yanıtsız bırakılmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı Rus diplomatların sınır dışı edilmesine yönelik misilleme tedbirleri konusunda uyardı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T21:58+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avusturya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararının yanıtsız bırakılmayacağı belirtildi.Açıklamada, “Rusya, Viyana'nın hiç bir temele dayanmayan Rus diplomatları sınır dışı etme kararına uygun yanıtı verecektir" denildi.Rus diplomatların 19 Mart Salı gününe kadar Avusturya’yı terk etmeleri gerekiyor.Daha önce, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Avusturya'nın Moskova'ya yönelik politikasının gözle görülür şekilde kötüleştiğini, Avusturya makamlarının çeşitli BM organlarının toplantılarına katılmak üzere gelen Rusların giriş vizelerini geciktirerek zorluk yaratmaya çalıştıklarını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240313/polonyali-general-abd-polonyaya-rusyadaki-hedefleri-vurabilecek-fuzeler-saglayacak-1081671552.html
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Rusya Dışişleri: Avusturya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı yanıtsız bırakılmayacak
21:58 13.03.2024 (güncellendi: 22:01 13.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı Rus diplomatların sınır dışı edilmesine yönelik misilleme tedbirleri konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avusturya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararının yanıtsız bırakılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya, Viyana'nın hiç bir temele dayanmayan Rus diplomatları sınır dışı etme kararına uygun yanıtı verecektir" denildi.
Rus diplomatların 19 Mart Salı gününe kadar Avusturya’yı terk etmeleri gerekiyor.
Daha önce, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Avusturya'nın Moskova'ya yönelik politikasının gözle görülür şekilde kötüleştiğini, Avusturya makamlarının çeşitli BM organlarının toplantılarına katılmak üzere gelen Rusların giriş vizelerini geciktirerek zorluk yaratmaya çalıştıklarını belirtmişti.