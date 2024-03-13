https://sputniknews.com.tr/20240313/rus-su-34lerden-ukrayna-ordusunun-guney-donetskteki-mevzilerine-akilli-bomba-1081651544.html

Rus Su-34'lerden Ukrayna ordusunun Güney Donetsk’teki mevzilerine akıllı bomba

Rus Su-34'lerden Ukrayna ordusunun Güney Donetsk’teki mevzilerine akıllı bomba

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 bombalarla Ukrayna ordusunun Güney... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T11:41+0300

2024-03-13T11:41+0300

2024-03-13T11:41+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

su-34

rusya hava uzay kuvvetleri

güney donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 avcı-bombardıman uçakları, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde, düşmanın komuta merkezine ve personeline saldırı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.Saldırının, planlama ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla yapıldığı belirtildi.Saldırıda tüm hedeflerin yok edildiği belirtilirken uçağın görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyanin-ryazan-sehrinde-iha-saldirisi-sebebiyle-rafineride-yangin-cikti-1081648959.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, su-34, rusya hava uzay kuvvetleri, güney donetsk