https://sputniknews.com.tr/20240313/rus-su-34lerden-ukrayna-ordusunun-guney-donetskteki-mevzilerine-akilli-bomba-1081651544.html
Rus Su-34'lerden Ukrayna ordusunun Güney Donetsk’teki mevzilerine akıllı bomba
Rus Su-34'lerden Ukrayna ordusunun Güney Donetsk’teki mevzilerine akıllı bomba
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 bombalarla Ukrayna ordusunun Güney... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:41+0300
2024-03-13T11:41+0300
2024-03-13T11:41+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
su-34
rusya hava uzay kuvvetleri
güney donetsk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 avcı-bombardıman uçakları, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde, düşmanın komuta merkezine ve personeline saldırı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.Saldırının, planlama ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla yapıldığı belirtildi.Saldırıda tüm hedeflerin yok edildiği belirtilirken uçağın görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyanin-ryazan-sehrinde-iha-saldirisi-sebebiyle-rafineride-yangin-cikti-1081648959.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, su-34, rusya hava uzay kuvvetleri, güney donetsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, su-34, rusya hava uzay kuvvetleri, güney donetsk
Rus Su-34'lerden Ukrayna ordusunun Güney Donetsk’teki mevzilerine akıllı bomba
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 bombalarla Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönündeki komuta merkezini imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 avcı-bombardıman uçakları, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde, düşmanın komuta merkezine ve personeline saldırı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.
Saldırının, planlama ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla yapıldığı belirtildi.
Saldırıda tüm hedeflerin yok edildiği belirtilirken uçağın görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.