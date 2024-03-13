https://sputniknews.com.tr/20240313/rus-senator-puskov-abdnin-askeri-yardimi-olmazsa-ukraynadaki-catisma-hizla-son-bulur-1081638342.html

Rus Senatör Puşkov: ABD’nin askeri yardımı olmazsa Ukrayna'daki çatışma hızla son bulur

Rus Senatör Puşkov: ABD’nin askeri yardımı olmazsa Ukrayna'daki çatışma hızla son bulur

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Ukrayna'daki çatışmanın ABD’nin askeri yardımı olmazsa hızla sona ereceğini ifade... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T00:41+0300

2024-03-13T00:41+0300

2024-03-13T00:41+0300

ukrayna krizi

aleksey puşkov

rus senatör aleksey puşkov

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CIA Başkanı Robert Burns'ün ‘Kiev'in Washington'un yardımı olmadan savaşamayacağına’ dair açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Puşkov, Ukrayna'daki çatışmanın ABD’nin askeri yardımı olmazsa hızla sona ereceğini, yardımın devam etmesi halinde uzun ve anlamsız bir savaşın ortaya çıkacağını belirtti.Puşkov, “Burns'un sözlerine göre, ABD’nin Ukrayna'ya yardımı sürdürmesi uzun ve anlamsız bir savaş olasılığını ortaya çıkaracak, ancak Kiev Amerika'dan yardım almazsa askeri çatışma nispeten hızlı bir şekilde sona erecek. Ve birçok hayat kurtarılacak” ifadelerini kullandı.Rus senatör ayrıca Burns'ün açıklamasıyla aslında Avrupa devletlerinin ABD olmadan Ukrayna'yı ‘ayakta tutamayacaklarını’ doğruladığını vurgulayarak, “Dolayısıyla eski ABD Başkanı Trump ile, ‘ABD'nin yardımı olmadan çatışmanın hızlı bir şekilde sona ereceği’ konusunda hemfikir. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump’ın başkan olduktan sonra Kiev'e ‘bir kuruş’ vermeyeceğini ve bunun savaşı sona erdireceğini söylediğini aktardı” ifadelerine yer verdi.Burns daha önce ABD'nin ek askeri yardımı olmazsa Ukrayna'nın bir yıl içinde Moskova'nın belirleyeceği şartlarda Rusya ile barış müzakerelerine başlamak zorunda kalacağını söylemişti.

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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov