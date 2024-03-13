https://sputniknews.com.tr/20240313/beyaz-saray-ukraynaya-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-saglamayi-planladigini-dogruladi-1081638071.html
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını doğruladı
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını doğruladı
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin bu yılın yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki ilk askeri yardım paketini Ukrayna’ya göndermeyi... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T00:10+0300
2024-03-13T00:10+0300
2024-03-13T00:10+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, bugünkü basın toplantısında ABD’nin bu yılın yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki ilk askeri yardım paketini Ukrayna’ya göndermeyi planladığını söyledi.“Bugün Başkan Joe Biden adına Ukrayna’nın en acil ihtiyaçlarından bazılarını karşılamak üzere 300 milyon dolarlık acil bir askeri yardım paketinin yollanacağını duyuruyorum” diyen Sullivan, yeni yardımın ‘büyük miktarda topçu mühimmatı ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için GMLRS füzeleri’ içerdiğini sözlerine ekledi.Sullivan’a göre Ukrayna ordusu, mevcut koşulları göz önünde bulundurarak mühimmat tasarrufu yapmak zorunda, Beyaz Saray yönetimi ise Kiev’e yönelik yeni yardım talebinin kongre onayı olmadan, Amerikan ordusunun savaşa hazır olma durumu üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan silah sağlayamaz.‘Yeni yardım paketi Kiev'e birkaç haftalığına yetecek’Sullivan, ABD’nin bugün duyurduğu yardım paketinin ne kadar süreyle yeterli olabileceği sorusuna ise, “Aylar kesinlikle söz konusu değil, haftalar, hatta belki birkaç hafta. Uzun süreliğine yetmeyecek” yanıtını verdi.ABD’nin hala Ukrayna’ya asker göndermeyi planlamadığını da söyleyen Sullivan, “ABD’nin Ukrayna’da askerleri olmayacak. Bunu yapmayı düşünmüyoruz ve planlamıyoruz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-disisleri-abd-hakkinda-olumsuz-imaj-yaratmak-icin-bidenin-konusmalarini-yayinlamak-yeterli-1081637506.html
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beyaz saray, ukrayna, ukrayna krizi, jake sullivan, abd, abd
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını doğruladı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin bu yılın yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki ilk askeri yardım paketini Ukrayna’ya göndermeyi planladığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, bugünkü basın toplantısında ABD’nin bu yılın yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki ilk askeri yardım paketini Ukrayna’ya göndermeyi planladığını söyledi.
“Bugün Başkan Joe Biden adına Ukrayna’nın en acil ihtiyaçlarından bazılarını karşılamak üzere 300 milyon dolarlık acil bir askeri yardım paketinin yollanacağını duyuruyorum” diyen Sullivan, yeni yardımın ‘büyük miktarda topçu mühimmatı ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için GMLRS füzeleri’ içerdiğini sözlerine ekledi.
Sullivan’a göre Ukrayna ordusu, mevcut koşulları göz önünde bulundurarak mühimmat tasarrufu yapmak zorunda, Beyaz Saray yönetimi ise Kiev’e yönelik yeni yardım talebinin kongre onayı olmadan, Amerikan ordusunun savaşa hazır olma durumu üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan silah sağlayamaz.
‘Yeni yardım paketi Kiev'e birkaç haftalığına yetecek’
Sullivan, ABD’nin bugün duyurduğu yardım paketinin ne kadar süreyle yeterli olabileceği sorusuna ise, “Aylar kesinlikle söz konusu değil, haftalar, hatta belki birkaç hafta. Uzun süreliğine yetmeyecek” yanıtını verdi.
ABD’nin hala Ukrayna’ya asker göndermeyi planlamadığını da söyleyen Sullivan, “ABD’nin Ukrayna’da askerleri olmayacak. Bunu yapmayı düşünmüyoruz ve planlamıyoruz” vurgusunu yaptı.