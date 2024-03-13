https://sputniknews.com.tr/20240313/prof-dr-celal-sengor-istanbul-depremi-turkiyenin-bagimsizligini-kaybetmesiyle-neticelenebilir-1081650737.html

Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir

Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Celal Şengör yaptığı açıklamada İstanbul’da beklenen büyük depremin Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinde yıkıma neden olacağını vurgulayarak... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T18:56+0300

2024-03-13T18:56+0300

2024-03-13T18:56+0300

türkiye

celal şengör

istanbul

deprem

marmara denizi

bağımsızlık

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Independent Türkçe’ye konuşan yer bilimci Şengör, Marmara Denizi’nin ortasından geçen fayın 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde bir depremi tetikleyeceğini hatırlattı.Çınarcık havzasının ortasından geçen yeni bir fay hattı daha bulunduğunu söyleyen Şengör, “Şimdi bunların herhangi bir tanesinin kırılması tabii İstanbul'da büyük yıkım yapacak ama Tekirdağ'da da yapacak. Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm tamamen gidecek. İstanbul'un doğusu gitmeyecek mi İzmit'e kadar? O da gidecek. Sizin bir sürü sanayiniz var orada. Marmara'nın güneyi etkilenmeyecek mi? Şiddetle etkilenecek. Bir Bursa ovasını, Balıkesir ovasını düşünün. Değil mi? Bunların hepsi etkilenecek” ifadelerini kullandı.'Türkiye bağımsızlığını kaybedebilir'“İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin bilgi ve becerileri bu depremin altından kalkmaya yetmeyecektir” iddiasında bulunan Şengör, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240312/deprem-uzmani-prof-dr-ovgunden-imamogluna-sehri-yesille-donattin-oyumu-sana-verecegim-1081613038.html

türkiye

istanbul

marmara denizi

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celal şengör, istanbul, deprem, marmara denizi, bağımsızlık