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Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir
Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Celal Şengör yaptığı açıklamada İstanbul’da beklenen büyük depremin Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinde yıkıma neden olacağını vurgulayarak... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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istanbul
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bağımsızlık
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Independent Türkçe’ye konuşan yer bilimci Şengör, Marmara Denizi’nin ortasından geçen fayın 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde bir depremi tetikleyeceğini hatırlattı.Çınarcık havzasının ortasından geçen yeni bir fay hattı daha bulunduğunu söyleyen Şengör, “Şimdi bunların herhangi bir tanesinin kırılması tabii İstanbul'da büyük yıkım yapacak ama Tekirdağ'da da yapacak. Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm tamamen gidecek. İstanbul'un doğusu gitmeyecek mi İzmit'e kadar? O da gidecek. Sizin bir sürü sanayiniz var orada. Marmara'nın güneyi etkilenmeyecek mi? Şiddetle etkilenecek. Bir Bursa ovasını, Balıkesir ovasını düşünün. Değil mi? Bunların hepsi etkilenecek” ifadelerini kullandı.'Türkiye bağımsızlığını kaybedebilir'“İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin bilgi ve becerileri bu depremin altından kalkmaya yetmeyecektir” iddiasında bulunan Şengör, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240312/deprem-uzmani-prof-dr-ovgunden-imamogluna-sehri-yesille-donattin-oyumu-sana-verecegim-1081613038.html
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celal şengör, istanbul, deprem, marmara denizi, bağımsızlık

Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir

18:56 13.03.2024
© AACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AA
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Prof. Dr. Celal Şengör yaptığı açıklamada İstanbul’da beklenen büyük depremin Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinde yıkıma neden olacağını vurgulayarak depremin Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesi tehlikesini ortaya çıkarabileceğini öne sürdü.
Independent Türkçe’ye konuşan yer bilimci Şengör, Marmara Denizi’nin ortasından geçen fayın 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde bir depremi tetikleyeceğini hatırlattı.
Çınarcık havzasının ortasından geçen yeni bir fay hattı daha bulunduğunu söyleyen Şengör, “Şimdi bunların herhangi bir tanesinin kırılması tabii İstanbul'da büyük yıkım yapacak ama Tekirdağ'da da yapacak. Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm tamamen gidecek. İstanbul'un doğusu gitmeyecek mi İzmit'e kadar? O da gidecek. Sizin bir sürü sanayiniz var orada. Marmara'nın güneyi etkilenmeyecek mi? Şiddetle etkilenecek. Bir Bursa ovasını, Balıkesir ovasını düşünün. Değil mi? Bunların hepsi etkilenecek” ifadelerini kullandı.

'Türkiye bağımsızlığını kaybedebilir'

İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin bilgi ve becerileri bu depremin altından kalkmaya yetmeyecektir” iddiasında bulunan Şengör, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
Türkiye yardım isteyecektir. Dünya bu yardımı seve seve verir. Çünkü İstanbul mevzubahis. Unutmayın, Sevr Antlaşması’nın maddelerinden bir tanesi İstanbul'un Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) ülkeleri tarafından ortak yönetilecek bir şehir olmasıydı. Bu hâlâ gündemde. Biz farkında değiliz ama bu hâlâ gündemde.
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