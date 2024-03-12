https://sputniknews.com.tr/20240312/deprem-uzmani-prof-dr-ovgunden-imamogluna-sehri-yesille-donattin-oyumu-sana-verecegim-1081613038.html
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün'den İmamoğlu'na: 'Şehri yeşille donattın, oyumu sana vereceğim'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün'den İmamoğlu'na: 'Şehri yeşille donattın, oyumu sana vereceğim'
Sputnik Türkiye
Deprem Uzmanı "Sayın İmamoğlu, her ilçeye geniş meydanlar yaptın, yeşille donattın. Soluk aldık. Oyumu sana vereceğim" dedi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:35+0300
2024-03-12T12:35+0300
2024-03-12T12:35+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
ekrem imamoğlu
istanbul
seçim
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Yerel seçim gününe günler kaldı.İstanbul için ise kritik yarış heyecanla sürüyor.Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, oyunu kime vereceğini açıkladı, sebebini de söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240310/erdogan-bes-yil-bitti-buyuksehir-belediyesi-acaba-kac-metro-hatti-yapti-1081565420.html
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ahmet ercan övgün,deprem uzmanı istanbul,istanbul imamoğlu
ahmet ercan övgün,deprem uzmanı istanbul,istanbul imamoğlu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün'den İmamoğlu'na: 'Şehri yeşille donattın, oyumu sana vereceğim'
Deprem Uzmanı "Sayın İmamoğlu, her ilçeye geniş meydanlar yaptın, yeşille donattın. Soluk aldık. Oyumu sana vereceğim" dedi.
Yerel seçim gününe günler kaldı.
İstanbul için ise kritik yarış heyecanla sürüyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, oyunu kime vereceğini açıkladı, sebebini de söyledi:
"Sayın EKREM İMAMOĞLU, her ilçeye geniş meydanlar yaptın, yeşille donattın. Soluk aldık. Oyumu sana vereceğim. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan"