https://sputniknews.com.tr/20240312/deprem-uzmani-prof-dr-ovgunden-imamogluna-sehri-yesille-donattin-oyumu-sana-verecegim-1081613038.html

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün'den İmamoğlu'na: 'Şehri yeşille donattın, oyumu sana vereceğim'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün'den İmamoğlu'na: 'Şehri yeşille donattın, oyumu sana vereceğim'

Sputnik Türkiye

Deprem Uzmanı "Sayın İmamoğlu, her ilçeye geniş meydanlar yaptın, yeşille donattın. Soluk aldık. Oyumu sana vereceğim" dedi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:35+0300

2024-03-12T12:35+0300

2024-03-12T12:35+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

ekrem imamoğlu

istanbul

seçim

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Yerel seçim gününe günler kaldı.İstanbul için ise kritik yarış heyecanla sürüyor.Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, oyunu kime vereceğini açıkladı, sebebini de söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240310/erdogan-bes-yil-bitti-buyuksehir-belediyesi-acaba-kac-metro-hatti-yapti-1081565420.html

istanbul

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ahmet ercan övgün,deprem uzmanı istanbul,istanbul imamoğlu