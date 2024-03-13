https://sputniknews.com.tr/20240313/polonya-cumhurbaskani-duda-ukraynaya-asker-degil-para-ve-muhimmat-gonderin-1081660567.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna’ya asker değil para ve mühimmat gönderin
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna’ya asker değil para ve mühimmat gönderin
Sputnik Türkiye
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker değil para ve silah göndermesi gerektiğini belirtti. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T15:27+0300
2024-03-13T15:27+0300
2024-03-13T15:27+0300
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askeri yardım
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emmanuel macron
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Bloomberg’e konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Bu çatışmayı doğrudan dahil olmadan durdurmanın tek yolu, Ukrayna’ya silah ve finansal yardım sağlamak” ifadesini kullandı.Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi durumunda barışa ulaşmanın bedelinin “gerçekten çok yüksek” olacağını kaydetti.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın “bu savaşı kazanmaması için” her şey yapacaklarını dile getirerek Batı liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını müzakere ettiğini ama henüz bir fikir birliğine varmadığını açıklamıştı. Bu açıklamasından dolayı eleştirilen Macron, Kiev’e yardım konusunda sınır ve kırmızı çizgi tanımadıklarını kaydetmişti.Birçok Avrupa lideri, Ukrayna’ya asker göndermenin söz konusu olmadığını dile getirmişti. Almanya hükümeti, NATO ülkelerinin bunu yapmayı planlamadığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240313/polonya-basbakani-tusktan-ukrayna-itirafi-durum-zor-hepimiz-bunu-biliyoruz-1081650802.html
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polonya, duda, andrzej duda, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, fransa, emmanuel macron, avrupa birliği, nato
polonya, duda, andrzej duda, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, fransa, emmanuel macron, avrupa birliği, nato
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna’ya asker değil para ve mühimmat gönderin
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker değil para ve silah göndermesi gerektiğini belirtti.
Bloomberg’e konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Bu çatışmayı doğrudan dahil olmadan durdurmanın tek yolu, Ukrayna’ya silah ve finansal yardım sağlamak” ifadesini kullandı.
Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi durumunda barışa ulaşmanın bedelinin “gerçekten çok yüksek” olacağını kaydetti.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın “bu savaşı kazanmaması için” her şey yapacaklarını dile getirerek Batı liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını müzakere ettiğini ama henüz bir fikir birliğine varmadığını açıklamıştı. Bu açıklamasından dolayı eleştirilen Macron, Kiev’e yardım konusunda sınır ve kırmızı çizgi tanımadıklarını kaydetmişti.
Birçok Avrupa lideri, Ukrayna’ya asker göndermenin söz konusu olmadığını dile getirmişti. Almanya hükümeti, NATO ülkelerinin bunu yapmayı planlamadığını bildirmişti.