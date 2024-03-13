https://sputniknews.com.tr/20240313/polonya-cumhurbaskani-duda-ukraynaya-asker-degil-para-ve-muhimmat-gonderin-1081660567.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna’ya asker değil para ve mühimmat gönderin

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna’ya asker değil para ve mühimmat gönderin

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker değil para ve silah göndermesi gerektiğini belirtti. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T15:27+0300

2024-03-13T15:27+0300

2024-03-13T15:27+0300

ukrayna krizi

polonya

duda

andrzej duda

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

fransa

emmanuel macron

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Bloomberg’e konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Bu çatışmayı doğrudan dahil olmadan durdurmanın tek yolu, Ukrayna’ya silah ve finansal yardım sağlamak” ifadesini kullandı.Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi durumunda barışa ulaşmanın bedelinin “gerçekten çok yüksek” olacağını kaydetti.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın “bu savaşı kazanmaması için” her şey yapacaklarını dile getirerek Batı liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını müzakere ettiğini ama henüz bir fikir birliğine varmadığını açıklamıştı. Bu açıklamasından dolayı eleştirilen Macron, Kiev’e yardım konusunda sınır ve kırmızı çizgi tanımadıklarını kaydetmişti.Birçok Avrupa lideri, Ukrayna’ya asker göndermenin söz konusu olmadığını dile getirmişti. Almanya hükümeti, NATO ülkelerinin bunu yapmayı planlamadığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240313/polonya-basbakani-tusktan-ukrayna-itirafi-durum-zor-hepimiz-bunu-biliyoruz-1081650802.html

polonya

ukrayna

fransa

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polonya, duda, andrzej duda, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, fransa, emmanuel macron, avrupa birliği, nato