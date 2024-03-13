https://sputniknews.com.tr/20240313/polonya-basbakani-tusktan-ukrayna-itirafi-durum-zor-hepimiz-bunu-biliyoruz-1081650802.html
Polonya Başbakanı Tusk'tan Ukrayna itirafı: 'Durum zor, hepimiz bunu biliyoruz'
Polonya Başbakanı Tusk'tan Ukrayna itirafı: 'Durum zor, hepimiz bunu biliyoruz'
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yardım sağlamasıyla ilgili zor olarak nitelendirdiği durumun devam ettiğini belirtti. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:33+0300
2024-03-13T11:33+0300
2024-03-13T11:33+0300
ukrayna krizi
polonya
donald tusk
joe biden
olaf scholz
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ABD’ye giderek Başkan Joe Biden ile görüşen Donald Tusk, görüşmenin ardından Polonya televizyonuna yaptığı açıklamada, “Henüz ABD Temsilciler Meclisi'nden yardım için bir onay yok. Başkan Biden ile Avrupa’daki meslektaşlarımızı nasıl harekete geçirebileceğimizi konuştum” ifadesini kullandı.15 Mart Cuma günü bir araya geleceği Almanya ve Fransa liderleriyle de Ukrayna’ya yardımı görüşeceğini bildiren Tusk, “Onlar, Washington’da yaptığım görüşmelerle ilgili benden bilgi bekliyor” dedi.Polonya lideri, “Durum zor. Hepimiz bunu biliyoruz” diye ekledi.Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Beyaz Saray, paketin bir an önce kabul edilmesi çağrısında bulunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen paketi, ülkedeki göçmen krizi nedeniyle geçirmeyeceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/macron-scholz-ve-tusk-ukrayna-icin-berlinde-bir-araya-gelecek-1081649543.html
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polonya, donald tusk, joe biden, olaf scholz, emmanuel macron
polonya, donald tusk, joe biden, olaf scholz, emmanuel macron
Polonya Başbakanı Tusk'tan Ukrayna itirafı: 'Durum zor, hepimiz bunu biliyoruz'
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yardım sağlamasıyla ilgili zor olarak nitelendirdiği durumun devam ettiğini belirtti.
ABD’ye giderek Başkan Joe Biden ile görüşen Donald Tusk, görüşmenin ardından Polonya televizyonuna yaptığı açıklamada, “Henüz ABD Temsilciler Meclisi'nden yardım için bir onay yok. Başkan Biden ile Avrupa’daki meslektaşlarımızı nasıl harekete geçirebileceğimizi konuştum” ifadesini kullandı.
15 Mart Cuma günü bir araya geleceği Almanya ve Fransa liderleriyle de Ukrayna’ya yardımı görüşeceğini bildiren Tusk, “Onlar, Washington’da yaptığım görüşmelerle ilgili benden bilgi bekliyor” dedi.
Polonya lideri, “Durum zor. Hepimiz bunu biliyoruz” diye ekledi.
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Beyaz Saray, paketin bir an önce kabul edilmesi çağrısında bulunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen paketi, ülkedeki göçmen krizi nedeniyle geçirmeyeceklerini açıklamıştı.