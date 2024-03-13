https://sputniknews.com.tr/20240313/macron-scholz-ve-tusk-ukrayna-icin-berlinde-bir-araya-gelecek-1081649543.html

Macron, Scholz ve Tusk Ukrayna için Berlin'de bir araya gelecek

Macron, Scholz ve Tusk Ukrayna için Berlin'de bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, Ukrayna’daki durumu müzakere etmek için 15 Mart’ta Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T11:15+0300

2024-03-13T11:15+0300

2024-03-13T11:15+0300

ukrayna krizi

fransa

emmanuel macron

almanya

olaf scholz

polonya

donald tusk

berlin

politico

bloomberg

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081212608_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_6f991727fca31922c5c093c7a7e6dda4.jpg

ABD merkezli Politico gazetesinin aktardığına göre, 15 Mart’ta Berlin’de önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek, daha sonra onlara Polonya Başbakanı Donald Tusk da katılacak.Bu buluşmanın, Tusk’ın aralıkta göreve geldiği günden bu yana, ‘Weimar Üçgeni’ adlandırılan Almanya-Fransa-Polonya Zirvesi formatında ilk toplantı olacağı kaydedildi.Gazeteye konuşan bir kaynağa göre görüşmenin amacı, Avrupa Birliği içinde görüş ayrılıklarının arttığı yönünde basında çıkan haberlere karşın, liderlerin Ukrayna yönündeki çalışmalarında birlik olduğunu göstermek. Toplantıda anlaşmaların imzalanması veya duyurulmasının planlanmadığı belirtildi.Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı 1 Mart tarihli haberinde, Fransa ve Almanya liderlerinin baştan beri birbiriyle anlaşamadığını öne sürmüştü. Macron Scholz'un cesaret ve hırsdan yoksun olduğuna inandığı ifade edilmişti. İki lider arasındaki anlaşmazlığın Ukrayna’daki çatışmanın seyrine etki edebileceği tahminine yer verilmişti.Financial Times gazetesi de Fransa ve Almanya arasında, Ukrayna’ya askeri yardım konusundaki görüş ayrılıklarının yol açtığı düşmanlığın, Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının finansmanı için Avrupa Birliği fonunun oluşturulmasına engel olduğunu yazmıştı.Politico da Macron ve Scholz arasında Ukrayna’ya askeri yardım konusunda yaşanan görüş ayrılığının açık çatışma halini almaya başladığını iddia etmişti.Almanya, Fransa ve Polonya arasında üçlü format olan Weimar Üçgeni, 1991 Ağustos ayında kurulmuştu. Başlarda amacı, üç ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek olan bu format, Polonya’nın Avrupa Birliği ve NATO ile yakınlaşma aracı olarak gösteriliyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240311/macron-durdurulamiyor-kiev-ziyaretinin-tarihi-aciklandi-1081580386.html

fransa

almanya

polonya

berlin

avrupa birliği

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, polonya, donald tusk, berlin, politico, bloomberg, financial times, nato, avrupa birliği, ukrayna