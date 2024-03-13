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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240313/macron-scholz-ve-tusk-ukrayna-icin-berlinde-bir-araya-gelecek-1081649543.html
Macron, Scholz ve Tusk Ukrayna için Berlin'de bir araya gelecek
Macron, Scholz ve Tusk Ukrayna için Berlin'de bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, Ukrayna’daki durumu müzakere etmek için 15 Mart’ta Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:15+0300
2024-03-13T11:15+0300
ukrayna krizi
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ABD merkezli Politico gazetesinin aktardığına göre, 15 Mart’ta Berlin’de önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek, daha sonra onlara Polonya Başbakanı Donald Tusk da katılacak.Bu buluşmanın, Tusk’ın aralıkta göreve geldiği günden bu yana, ‘Weimar Üçgeni’ adlandırılan Almanya-Fransa-Polonya Zirvesi formatında ilk toplantı olacağı kaydedildi.Gazeteye konuşan bir kaynağa göre görüşmenin amacı, Avrupa Birliği içinde görüş ayrılıklarının arttığı yönünde basında çıkan haberlere karşın, liderlerin Ukrayna yönündeki çalışmalarında birlik olduğunu göstermek. Toplantıda anlaşmaların imzalanması veya duyurulmasının planlanmadığı belirtildi.Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı 1 Mart tarihli haberinde, Fransa ve Almanya liderlerinin baştan beri birbiriyle anlaşamadığını öne sürmüştü. Macron Scholz'un cesaret ve hırsdan yoksun olduğuna inandığı ifade edilmişti. İki lider arasındaki anlaşmazlığın Ukrayna’daki çatışmanın seyrine etki edebileceği tahminine yer verilmişti.Financial Times gazetesi de Fransa ve Almanya arasında, Ukrayna’ya askeri yardım konusundaki görüş ayrılıklarının yol açtığı düşmanlığın, Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının finansmanı için Avrupa Birliği fonunun oluşturulmasına engel olduğunu yazmıştı.Politico da Macron ve Scholz arasında Ukrayna’ya askeri yardım konusunda yaşanan görüş ayrılığının açık çatışma halini almaya başladığını iddia etmişti.Almanya, Fransa ve Polonya arasında üçlü format olan Weimar Üçgeni, 1991 Ağustos ayında kurulmuştu. Başlarda amacı, üç ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek olan bu format, Polonya’nın Avrupa Birliği ve NATO ile yakınlaşma aracı olarak gösteriliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240311/macron-durdurulamiyor-kiev-ziyaretinin-tarihi-aciklandi-1081580386.html
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fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, polonya, donald tusk, berlin, politico, bloomberg, financial times, nato, avrupa birliği, ukrayna
fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, polonya, donald tusk, berlin, politico, bloomberg, financial times, nato, avrupa birliği, ukrayna

Macron, Scholz ve Tusk Ukrayna için Berlin'de bir araya gelecek

11:15 13.03.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINMacron Scholz
Macron Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, Ukrayna’daki durumu müzakere etmek için 15 Mart’ta Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşeceği belirtildi.
ABD merkezli Politico gazetesinin aktardığına göre, 15 Mart’ta Berlin’de önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek, daha sonra onlara Polonya Başbakanı Donald Tusk da katılacak.
Bu buluşmanın, Tusk’ın aralıkta göreve geldiği günden bu yana, ‘Weimar Üçgeni’ adlandırılan Almanya-Fransa-Polonya Zirvesi formatında ilk toplantı olacağı kaydedildi.
Gazeteye konuşan bir kaynağa göre görüşmenin amacı, Avrupa Birliği içinde görüş ayrılıklarının arttığı yönünde basında çıkan haberlere karşın, liderlerin Ukrayna yönündeki çalışmalarında birlik olduğunu göstermek. Toplantıda anlaşmaların imzalanması veya duyurulmasının planlanmadığı belirtildi.
Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı 1 Mart tarihli haberinde, Fransa ve Almanya liderlerinin baştan beri birbiriyle anlaşamadığını öne sürmüştü. Macron Scholz'un cesaret ve hırsdan yoksun olduğuna inandığı ifade edilmişti. İki lider arasındaki anlaşmazlığın Ukrayna’daki çatışmanın seyrine etki edebileceği tahminine yer verilmişti.
Financial Times gazetesi de Fransa ve Almanya arasında, Ukrayna’ya askeri yardım konusundaki görüş ayrılıklarının yol açtığı düşmanlığın, Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının finansmanı için Avrupa Birliği fonunun oluşturulmasına engel olduğunu yazmıştı.
Politico da Macron ve Scholz arasında Ukrayna’ya askeri yardım konusunda yaşanan görüş ayrılığının açık çatışma halini almaya başladığını iddia etmişti.
Almanya, Fransa ve Polonya arasında üçlü format olan Weimar Üçgeni, 1991 Ağustos ayında kurulmuştu. Başlarda amacı, üç ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek olan bu format, Polonya’nın Avrupa Birliği ve NATO ile yakınlaşma aracı olarak gösteriliyordu.
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