https://sputniknews.com.tr/20240313/orta-afrika-cumhuriyeti-basbakani-ulkede-rus-askeri-ussu-konuslandirilmasi-hususunu-gorusuyoruz-1081654974.html

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı: Ülkede Rus askeri üssü konuşlandırılması hususunu görüşüyoruz

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı: Ülkede Rus askeri üssü konuşlandırılması hususunu görüşüyoruz

Sputnik Türkiye

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Felix Moloua, ülke topraklarına Rus askeri üssü kurulmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T13:37+0300

2024-03-13T13:37+0300

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dünya

orta afrika cumhuriyeti

felix moloua

askeri üs

rusya

afrika

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir Rus askeri üssünün konuşlandırılması konusunun hangi aşamada olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Moloua şu cümleleri kaydetti:Rusya'nın Bangui Büyükelçisi Aleksandr Bikantov damedyasına verdiği bir mülakatta Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarında bir Rus askeri üssünün bulunmasının ülkede güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olacağını söylemişti. Bikantov, üssün kurulmasına ilişkin müzakerelerin şu anda iki ülkenin savunma bakanlıkları tarafından yürütüldüğünü kaydetmişti.Daha önce Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Fidel Ngowandika, ülke yetkililerinin topraklarında bir Rus üssünün konuşlandırılmasını talep ettiklerini dile getirmiş, Berengo'daki mevcut altyapının 10 bin kadar askerin konuşlandırılmasına izin vereceğini dile ifade etmişti.

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