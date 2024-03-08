https://sputniknews.com.tr/20240308/africom-komutani-langley-rusya-afrika-ulkelerindeki-abd-soylemini-bastirmayi-basardi-1081499953.html

AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, Afrika ülkelerindeki ABD söylemini bastırmayı başardı

AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, Afrika ülkelerindeki ABD söylemini bastırmayı başardı

Sputnik Türkiye

AFRICOM Komutanı General Michael Langley, Rusya’nın Afrika ülkelerindeki ABD söylemini bastırmayı başardığını ifade etti. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T02:01+0300

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abd afrika komutanlığı (africom)

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ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley, Rusya'nın ABD hükümetinin Afrika'daki pozisyonunu ‘bastırmada’ başarılı olduğunu söyledi.ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nde konuşan Langley “Son yıllarda Rusya’nın söyleminin ABD hükümeti tarafından ilerletilen söylemi bastırdığını söyleyebilirim. Rusya, yalnızca Wagner aracılığıyla değil, dezenformasyon kampanyası aracılığıyla da Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın büyümesine büyük katkı sağladı” dedi.Langley, Washington'un yalnızca Afrika'daki askeri potansiyelini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Rusya'nın etkisine karşı koymak için bölgede kendi söylemini ilerletme yönündeki ‘çabalarını da iki katına çıkarması’ gerektiğini vurguladı.

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abd afrika komutanlığı (africom), afrika kuvvetleri (africom), abd, abd, afrika