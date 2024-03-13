https://sputniknews.com.tr/20240313/merkez-bankasindan-yeni-karar-zorunlu-karsilik-adimi-mevduat-faizlerini-nasil-etkileyecek-1081654499.html
Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditesini artırmak ve mevduat faizlerindeki etkiyi yükseltmek amacıyla yeni zorunlu... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T13:42+0300
2024-03-13T13:42+0300
2024-03-13T13:42+0300
ekonomi
merkez bankası
karar
düzenleme
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı tl mevduat
kur korumalı mevduat (kkm)
banka
banka hesabı
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Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı. TCMB'nin aldığı karar doğrultusunda, zorunlu karşılıkların bir kısmı bloke hesaplarda tesis edilecek. Bu adımın, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket beklenmesine neden olabileceği belirtiliyor.Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek. Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.Uygulama 16 Mart itibarıyla başlayacakTCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
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merkez bankası, karar, düzenleme, mevduat, mevduat faizi, kur korumalı tl mevduat, kur korumalı mevduat (kkm), banka, banka hesabı, yatırım, düzenleme
merkez bankası, karar, düzenleme, mevduat, mevduat faizi, kur korumalı tl mevduat, kur korumalı mevduat (kkm), banka, banka hesabı, yatırım, düzenleme
Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditesini artırmak ve mevduat faizlerindeki etkiyi yükseltmek amacıyla yeni zorunlu karşılık önlemlerini açıkladı. Peki, bu karar mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı. TCMB'nin aldığı karar doğrultusunda, zorunlu karşılıkların bir kısmı bloke hesaplarda tesis edilecek. Bu adımın, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket beklenmesine neden olabileceği belirtiliyor.
Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek. Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.
Uygulama 16 Mart itibarıyla başlayacak
TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
TCMB
serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke
hesaplarda tesis
edilmesine karar verdi.
Aktif büyüklüğü 500 milyar TL
üzerinde olan bankalar
, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke
olarak tesis edecek.
Aktif büyüklüğü 100 milyar TL
üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke
olarak tesis edecek.
TCMB
zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi
uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları
da dahil etti.