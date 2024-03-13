https://sputniknews.com.tr/20240313/merkez-bankasindan-yeni-karar-zorunlu-karsilik-adimi-mevduat-faizlerini-nasil-etkileyecek-1081654499.html

Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditesini artırmak ve mevduat faizlerindeki etkiyi yükseltmek amacıyla yeni zorunlu... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T13:42+0300

2024-03-13T13:42+0300

2024-03-13T13:42+0300

ekonomi

merkez bankası

karar

düzenleme

mevduat

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Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı. TCMB'nin aldığı karar doğrultusunda, zorunlu karşılıkların bir kısmı bloke hesaplarda tesis edilecek. Bu adımın, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket beklenmesine neden olabileceği belirtiliyor.Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek. Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.Uygulama 16 Mart itibarıyla başlayacakTCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:

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