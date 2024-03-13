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Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditesini artırmak ve mevduat faizlerindeki etkiyi yükseltmek amacıyla yeni zorunlu... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T13:42+0300
2024-03-13T13:42+0300
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Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı. TCMB'nin aldığı karar doğrultusunda, zorunlu karşılıkların bir kısmı bloke hesaplarda tesis edilecek. Bu adımın, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket beklenmesine neden olabileceği belirtiliyor.Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek. Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.Uygulama 16 Mart itibarıyla başlayacakTCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
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merkez bankası, karar, düzenleme, mevduat, mevduat faizi, kur korumalı tl mevduat, kur korumalı mevduat (kkm), banka, banka hesabı, yatırım, düzenleme
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Merkez Bankası'ndan yeni karar: Zorunlu karşılık adımı mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?

13:42 13.03.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditesini artırmak ve mevduat faizlerindeki etkiyi yükseltmek amacıyla yeni zorunlu karşılık önlemlerini açıkladı. Peki, bu karar mevduat faizlerini nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı. TCMB'nin aldığı karar doğrultusunda, zorunlu karşılıkların bir kısmı bloke hesaplarda tesis edilecek. Bu adımın, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket beklenmesine neden olabileceği belirtiliyor.
Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek. Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.

Uygulama 16 Mart itibarıyla başlayacak

TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.
Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.
Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.
TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.
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