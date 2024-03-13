https://sputniknews.com.tr/20240313/macar-disisleri-bakani-ukraynaya-batili-birliklerin-gonderilme-olasiligi-tamamen-goz-ardi-edilemez-1081640067.html

Macar Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilme olasılığı tamamen göz ardı edilemez

Macar Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilme olasılığı tamamen göz ardı edilemez

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupalı ​​liderlerin sık sık tutum değiştirmesi nedeniyle Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığının... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T02:09+0300

2024-03-13T02:09+0300

2024-03-13T02:09+0300

ukrayna krizi

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peter szijjarto

emmanuel macron

nato

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ukrayna krizi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmedikleri’ yönündeki açıklamalarını değerlendiren Szijjarto, böyle bir girişimin NATO'nun kırmızı çizgisini ciddi şekilde ihlal edeceğini, çünkü ittifakın çatışmanın başlangıcından bu yana taraf olmadığını vurguladığını anımsattı.Macar haber ajansı MTI'nın aktardığına göre Szijjarto, “Aynı zamanda Avrupa'nın tutumundaki değişiklikler göz önüne alındığında, maalesef bu tamamen göz ardı edilemez" dedi.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın sürekli olarak Rusya ile savaşın eşiğinde olduğunu, Batı'nın Kiev'e giderek daha ölümcül silahlar tedarik ettiğinden ve hatta ‘barış gücü birlikleri’ gönderme noktasına gelebileceğinden fiilen dolaylı savaş halinde olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240311/stoltenbergden-macrona-tavsiye-onemli-konular-nato-ile-istisare-edilmeli-1081599802.html

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macaristan, peter szijjarto, emmanuel macron, nato, ukrayna, ukrayna krizi