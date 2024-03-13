https://sputniknews.com.tr/20240313/macar-disisleri-bakani-ukraynaya-batili-birliklerin-gonderilme-olasiligi-tamamen-goz-ardi-edilemez-1081640067.html
Macar Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilme olasılığı tamamen göz ardı edilemez
Macar Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilme olasılığı tamamen göz ardı edilemez
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupalı liderlerin sık sık tutum değiştirmesi nedeniyle Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığının... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T02:09+0300
2024-03-13T02:09+0300
2024-03-13T02:09+0300
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peter szijjarto
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nato
ukrayna
ukrayna krizi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmedikleri’ yönündeki açıklamalarını değerlendiren Szijjarto, böyle bir girişimin NATO'nun kırmızı çizgisini ciddi şekilde ihlal edeceğini, çünkü ittifakın çatışmanın başlangıcından bu yana taraf olmadığını vurguladığını anımsattı.Macar haber ajansı MTI'nın aktardığına göre Szijjarto, “Aynı zamanda Avrupa'nın tutumundaki değişiklikler göz önüne alındığında, maalesef bu tamamen göz ardı edilemez" dedi.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın sürekli olarak Rusya ile savaşın eşiğinde olduğunu, Batı'nın Kiev'e giderek daha ölümcül silahlar tedarik ettiğinden ve hatta ‘barış gücü birlikleri’ gönderme noktasına gelebileceğinden fiilen dolaylı savaş halinde olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/stoltenbergden-macrona-tavsiye-onemli-konular-nato-ile-istisare-edilmeli-1081599802.html
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macaristan, peter szijjarto, emmanuel macron, nato, ukrayna, ukrayna krizi
macaristan, peter szijjarto, emmanuel macron, nato, ukrayna, ukrayna krizi
Macar Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilme olasılığı tamamen göz ardı edilemez
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupalı liderlerin sık sık tutum değiştirmesi nedeniyle Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığının tamamen göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmedikleri’ yönündeki açıklamalarını değerlendiren Szijjarto, böyle bir girişimin NATO'nun kırmızı çizgisini ciddi şekilde ihlal edeceğini, çünkü ittifakın çatışmanın başlangıcından bu yana taraf olmadığını vurguladığını anımsattı.
Macar haber ajansı MTI'nın aktardığına göre Szijjarto, “Aynı zamanda Avrupa'nın tutumundaki değişiklikler göz önüne alındığında, maalesef bu tamamen göz ardı edilemez" dedi.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın sürekli olarak Rusya ile savaşın eşiğinde olduğunu, Batı'nın Kiev'e giderek daha ölümcül silahlar tedarik ettiğinden ve hatta ‘barış gücü birlikleri’ gönderme noktasına gelebileceğinden fiilen dolaylı savaş halinde olduğunu ifade etmişti.