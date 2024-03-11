https://sputniknews.com.tr/20240311/stoltenbergden-macrona-tavsiye-onemli-konular-nato-ile-istisare-edilmeli-1081599802.html

Stoltenberg’den Macron’a tavsiye: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli

Stoltenberg’den Macron’a tavsiye: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a önemli konularda NATO ile görüş birliği içinde hareket etmesini tavsiye etti. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T23:13+0300

2024-03-11T23:13+0300

2024-03-11T23:13+0300

jens stoltenberg

dünya

emmanuel macron

nato

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Reuters’e demecinde NATO’nun Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadığını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise bu tür konuları ittifak üyeleri ile istişare etmesi gerektiğini söyledi.Stoltenberg, ‘Macron hata yaptı mı’ sorusu karşısında, “NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyi planlamıyor, ayrıca NATO ya da müttefikleri çatışmanın tarafı değil. Bu önemli konularda istişarede bulunmanın ve ortak bir yaklaşıma varmanın bizim için önemli olduğunu düşünüyorum, zira bu konular hepimiz için önemli” yanıtını verdi.Bazı NATO ülkeleri böyle bir manevraya karar verseler dahi bunun tüm ittifakı etkileyeceğini kaydeden Stoltenberg ayrıca Papa Francis’in Kiev ile ilgili ‘beyaz bayrak’ sözlerine katılmadığını ifade ederek, müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşmak için yine de Ukrayna’ya askeri yardım sağlanmasının gerekli olduğunu belirtti.Katolik Dünyası’nın ruhani lideri Papa Francis, İsviçre’de yayın yapan RSI televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna’daki çatışmada kaybeden tarafın beyaz bayrağı kaldırma cesaretini göstermesi ve barış görüşmelerine başlamayı kabul etmesi gerektiğini söylemişti.Daha önce Macron, Fransa’nın Rusya’nın ‘bu savaşı kazanmasını’ engellemek için her şeyi yapacağını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, Batılı ülke liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığının üzerinde görüştüklerini, ancak henüz fikir birliğine varamadıklarını söylemişti. Diğer yandan birçok Avrupa ülkesi, Ukrayna’ya asker gönderilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/macron-ile-telefon-gorusmesi-yapan-zelenskiy-en-kisa-zamanda-ukraynayi-ziyaret-edecek-1081571417.html

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jens stoltenberg, emmanuel macron, nato