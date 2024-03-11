https://sputniknews.com.tr/20240311/macron-ile-telefon-gorusmesi-yapan-zelenskiy-en-kisa-zamanda-ukraynayi-ziyaret-edecek-1081571417.html
Macron ile telefon görüşmesi yapan Zelenskiy: En kısa zamanda Ukrayna’yı ziyaret edecek
Macron ile telefon görüşmesi yapan Zelenskiy: En kısa zamanda Ukrayna’yı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un önümüzdeki günlerde Kiev’i ziyaret edeceğini duyurdu. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T00:30+0300
2024-03-11T00:30+0300
2024-03-11T00:30+0300
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fransa
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X platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, “Macron ile telefon görüşmemiz uzun sürdü. Mevcut askeri durumu ve Ukrayna’ya destek amacıyla bu yakınlarda Paris’te düzenlenen uluslararası konferansını tartıştık. En kısa zamanda Ukrayna’da gerçekleşecek toplantıya ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.Daha önce Macron, AB’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzeler tedarik etmeye yönelik ‘derin saldırılar için dokuzuncu koalisyonun’ kurulması konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti. Macrın ayrıca Fransa’nın Rusya’nın ‘bu savaşı kazanmasını’ engellemek için her şeyi yapacağını da ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/trump-ile-gorusen-orban-baskan-olursa-ukraynaya-para-vermeyecegine-soz-verdi-1081571020.html
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emmanuel macron, vladimir zelenskiy, fransa, ukrayna, asker
Macron ile telefon görüşmesi yapan Zelenskiy: En kısa zamanda Ukrayna’yı ziyaret edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un önümüzdeki günlerde Kiev’i ziyaret edeceğini duyurdu.
X platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, “Macron ile telefon görüşmemiz uzun sürdü. Mevcut askeri durumu ve Ukrayna’ya destek amacıyla bu yakınlarda Paris’te düzenlenen uluslararası konferansını tartıştık. En kısa zamanda Ukrayna’da gerçekleşecek toplantıya ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.
Daha önce Macron, AB’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzeler tedarik etmeye yönelik ‘derin saldırılar için dokuzuncu koalisyonun’ kurulması konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti. Macrın ayrıca Fransa’nın Rusya’nın ‘bu savaşı kazanmasını’ engellemek için her şeyi yapacağını da ifade etmişti.