Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Bırakın yeniden adaylığı, şu an istifa etmeli'

"Şimdi o kadar kafaları karıştı ki. Ne yapacaklarını bilmiyorlar, korkuyorlar. Bu kadar paraları kendi gelecekleri için harcadılar, oradan genel başkanlarını ettiler, delegeleri ayarladılar. İstanbul'un kaynaklarını, yönetimini kendi menfaatleri için bir rant olarak görerek her yere dağıttılar. Kendi içlerinde nasıl bir ittifak yaptığını da kimsenin bilmediği her türlü icraat orada var. O yüzden o kadar telaşlılar ki çünkü 31 Mart'ta biri eş genel başkanlığı kaybedecek, biri de sevemediği, bir türlü ilgilenemediği İstanbul'u kaybedecek ve onu biz süresiz tatile gönderiyoruz. Gidecek o çok sevdiği tatilini yapacak. O çok sevdiği, yapmak istediği o icraatların içinde onu kendiyle baş başa bırakacağız. Burada da ne yapacağını bilmediği için daha önce hafriyat dökerek tarihe geçtiği Sancaktepe'deki metro hattıyla alakalı 'işe başlama töreni' mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz adına bilemiyorum, işini yapmadığı, aslında yapmakla ilgili bir irade ortaya koymadığı süreçte gelip işe başlama töreni düzenliyor. Ne oldu da bugün sen hafriyat dökerek tarihe geçtiğin işle alakalı gidip alelacele 'işe başlama töreni' yapıyorsun. Hani nerede makine? Sen gel o hafriyatı bir kaldır. İsrafa bakar mısın? Yapacaktın madem niye hafriyat döktün? 4 senedir niye yapmadın? Zaten yapılıyor hat, ihalesi, projesi, kredisi var. Sen dokunmasan iş yapılacak zaten."