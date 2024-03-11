https://sputniknews.com.tr/20240311/ibb-baskan-adayi-murat-kurum-ehliyetsiz-araba-kullandim-1081570887.html
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Ehliyetsiz araba kullandım
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Ehliyetsiz araba kullandım
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un katıldığı bir canlı yayın programında "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna, "Ankara'da bir gün... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T00:04+0300
2024-03-11T00:04+0300
2024-03-11T00:04+0300
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seçim
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Yerel seçimlere az bir süre kala adaylar yoğun bir seçim temposu sürdürüyor.Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, HaberTürk ekranlarına konuk oldu. Kurum'un canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu:Sunucu Ersoy ise Kurum'un yanıtı üzerine "Yapmamışsınızdır bence onu" diyerek araya girmeye çalıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/adalet-bakani-tunc-eylem-tok-ve-oglunun-iadesi-icin-evraklar-interpol-araciligiyla-abdye-iletildi-1081497420.html
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seçim, murat kurum, yerel seçim, istanbul, ak parti, ehliyet, otomobil
seçim, murat kurum, yerel seçim, istanbul, ak parti, ehliyet, otomobil
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Ehliyetsiz araba kullandım
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un katıldığı bir canlı yayın programında "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna, "Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım" yanıtını verdi.
Yerel seçimlere az bir süre kala adaylar yoğun bir seçim temposu sürdürüyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, HaberTürk ekranlarına konuk oldu. Kurum'un canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu:
"Küçük yaramazlıklarımız vardır ama... Bir kere şey aldım, yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba kullanmayı biliyordum. Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım"
Sunucu Ersoy ise Kurum'un yanıtı üzerine "Yapmamışsınızdır bence onu" diyerek araya girmeye çalıştı.