https://sputniknews.com.tr/20240311/ibb-baskan-adayi-murat-kurum-ehliyetsiz-araba-kullandim-1081570887.html

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Ehliyetsiz araba kullandım

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Ehliyetsiz araba kullandım

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un katıldığı bir canlı yayın programında "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna, "Ankara'da bir gün... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T00:04+0300

2024-03-11T00:04+0300

2024-03-11T00:04+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

murat kurum

yerel seçim

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ak parti

ehliyet

otomobil

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Yerel seçimlere az bir süre kala adaylar yoğun bir seçim temposu sürdürüyor.Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, HaberTürk ekranlarına konuk oldu. Kurum'un canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu:Sunucu Ersoy ise Kurum'un yanıtı üzerine "Yapmamışsınızdır bence onu" diyerek araya girmeye çalıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/adalet-bakani-tunc-eylem-tok-ve-oglunun-iadesi-icin-evraklar-interpol-araciligiyla-abdye-iletildi-1081497420.html

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seçim, murat kurum, yerel seçim, istanbul, ak parti, ehliyet, otomobil