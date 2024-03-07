https://sputniknews.com.tr/20240307/adalet-bakani-tunc-eylem-tok-ve-oglunun-iadesi-icin-evraklar-interpol-araciligiyla-abdye-iletildi-1081497420.html

Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD'ye iletildi

Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD'ye iletildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart Cuma günü 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza hakkında Adalet Bakanı Tunç sosyal medya... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T23:06+0300

2024-03-07T23:06+0300

2024-03-07T23:07+0300

türkiye

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

türkiye adalet bakanlığı

eylem tok

mısır

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

interpol

abd

eyüpsultan

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip edildiğini belirttiği açıklamasında, kazanın ardından T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini hatırlattı.Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edildiğini sözlerine ekleyen Bakan Tunç, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/eylem-tok-ve-oglunun-kacisinda-yeni-detay-hayatini-kaybeden-oguz-murat-acinin-avukatindan-aciklama-1081492644.html

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mısır

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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, eylem tok, mısır, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, interpol, abd, eyüpsultan