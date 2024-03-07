https://sputniknews.com.tr/20240307/adalet-bakani-tunc-eylem-tok-ve-oglunun-iadesi-icin-evraklar-interpol-araciligiyla-abdye-iletildi-1081497420.html
Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD'ye iletildi
Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD'ye iletildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart Cuma günü 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza hakkında Adalet Bakanı Tunç sosyal medya... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T23:06+0300
2024-03-07T23:06+0300
2024-03-07T23:07+0300
türkiye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
türkiye adalet bakanlığı
eylem tok
mısır
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
interpol
abd
eyüpsultan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip edildiğini belirttiği açıklamasında, kazanın ardından T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini hatırlattı.Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edildiğini sözlerine ekleyen Bakan Tunç, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/eylem-tok-ve-oglunun-kacisinda-yeni-detay-hayatini-kaybeden-oguz-murat-acinin-avukatindan-aciklama-1081492644.html
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, eylem tok, mısır, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, interpol, abd, eyüpsultan
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, eylem tok, mısır, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, interpol, abd, eyüpsultan
Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD'ye iletildi
23:06 07.03.2024 (güncellendi: 23:07 07.03.2024)
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart Cuma günü 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza hakkında Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip edildiğini belirttiği açıklamasında, kazanın ardından T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini hatırlattı.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
02.03.2024 tarihinde saat 03.50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.
İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edildiğini sözlerine ekleyen Bakan Tunç, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.