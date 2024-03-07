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Eylem Tok ve oğlunun kaçışında yeni detay: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatından açıklama
Eylem Tok ve oğlunun kaçışında yeni detay: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatından açıklama
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatları, "En son gördüğümüz... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T19:45+0300
2024-03-07T19:45+0300
türkiye
eyüpsultan
istanbul
eylem tok
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi.'Müvekkillerimizin buradaki tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olmasıdır'Oğuz Murat Aci’nın ailesinin avukatları, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.Adliyede gerekli soruşturmaların takibinde olduklarını belirten Oğuz Murat Aci’nın ailesinin avukatı Hacı Orhan, "Ne yazık ki 18 yaşından küçük 10 tane gencin 2 tane lüks araç ile alışkanlık haline getirdikleri Sarıyer-Göktürk yolunda yapmış oldukları yarış sebebiyle ne yazık ki talihsiz bir olay meydana geldi. Bu trafik kazasından sonra olay yerine gelen annenin ne yazık ki yapmış olduğu ihmaller müvekkillerimizin acısına acı katmıştır. Müvekkillerimizin buradaki tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olmasıdır ve onların yargılanmasıdır, gerekli cezayı almasıdır" dedi.'Babayla ilgili şikayeti de yapacağız'Açıklamasına devam eden avukat Orhan, "Babası, diğer çocukların babalarını arıyor zaten bunların hepsi akrabalar. Diğer baba kendi oğlunun telefonunu aradığında telefonu bir görevli açıyor, ‘ben güvenlik görevlisiyim, bu telefon buraya, bana bırakıldı’ deyip beyanda bulunuyor. Ne yazık ki orada bulunan ve olaya karışan kişiler tarafından ve o çarpan çocuğun annesi tarafından telefonlar götürüldü. Hakikaten şu an annenin yapmış olduğu eylem ne yazık ki acıları arttırmıştır ve ihmal yolu ile adam öldürmeye, kasten adam öldürmeye kadar gidecek olan bir süreci başlatmıştır. En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız’’ şeklinde konuştu.'Acımızı eğer paylaşıyor olsalardı bugün cenazemizde, taziyemizde olurlardı'Açıklamaların daha da zarar verici olduğunu belirten Orhan, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Aci ile İ.G., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.Yaralılardan Oğuz Murat Aci, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/trafik-kazasi-sonrasi-ogluyla-misira-kacan-eylem-tok-yine-olsa-ayni-seyi-yaparim-oglum-piril-piril-1081473553.html
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eyüpsultan, istanbul, eylem tok

Eylem Tok ve oğlunun kaçışında yeni detay: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatından açıklama

19:45 07.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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Eyüpsultan'da 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatları, "En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi.

'Müvekkillerimizin buradaki tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olmasıdır'

Oğuz Murat Aci’nın ailesinin avukatları, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.
Adliyede gerekli soruşturmaların takibinde olduklarını belirten Oğuz Murat Aci’nın ailesinin avukatı Hacı Orhan, "Ne yazık ki 18 yaşından küçük 10 tane gencin 2 tane lüks araç ile alışkanlık haline getirdikleri Sarıyer-Göktürk yolunda yapmış oldukları yarış sebebiyle ne yazık ki talihsiz bir olay meydana geldi. Bu trafik kazasından sonra olay yerine gelen annenin ne yazık ki yapmış olduğu ihmaller müvekkillerimizin acısına acı katmıştır. Müvekkillerimizin buradaki tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olmasıdır ve onların yargılanmasıdır, gerekli cezayı almasıdır" dedi.

'Babayla ilgili şikayeti de yapacağız'

Açıklamasına devam eden avukat Orhan, "Babası, diğer çocukların babalarını arıyor zaten bunların hepsi akrabalar. Diğer baba kendi oğlunun telefonunu aradığında telefonu bir görevli açıyor, ‘ben güvenlik görevlisiyim, bu telefon buraya, bana bırakıldı’ deyip beyanda bulunuyor. Ne yazık ki orada bulunan ve olaya karışan kişiler tarafından ve o çarpan çocuğun annesi tarafından telefonlar götürüldü. Hakikaten şu an annenin yapmış olduğu eylem ne yazık ki acıları arttırmıştır ve ihmal yolu ile adam öldürmeye, kasten adam öldürmeye kadar gidecek olan bir süreci başlatmıştır. En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız’’ şeklinde konuştu.

'Acımızı eğer paylaşıyor olsalardı bugün cenazemizde, taziyemizde olurlardı'

Açıklamaların daha da zarar verici olduğunu belirten Orhan, şu ifadeleri kullandı:
"Bir trafik kazası normal bir yargılamadır. Suçlu kişi ne yazık ki bugün de devletimize güvenmediğini, adaletimize güvenmediğini beyan ederek ayrıca tarafları üzmüştür. Müvekkillerimizin tek bir talebi var. Hiçbir dedikoduya mahal vermeyecek şekilde müvekkillerimiz suçluların öncelikle adalete teslim edilmesini ve verilecek en yüksek şekilde ceza almalarını talep etmektedirler. Gözü yaşlı bir anne, gözü yaşlı bir baba, ne yazık ki 1 buçuk yaşında bir çocuk ve 27 yaşında dul bir annenin feryadıdır bunlar. Bizim açımızdan, bizimle diyalog kurmak istiyorlarsa öncelikle adalete teslim olmaları gerekir. Adaletten kaçmış, bu ülkeden kaçmış olan birisiyle şu an yapılacak hiçbir görüşme yoktur. Acımızı eğer paylaşıyor olsalardı bugün yanımızda, cenazemizde, taziyemizde bizimle birlikte olurlardı diye ifade ettiler. Ne yazık ki bugüne kadar ailesinden hiçbiri, ölen kişinin ailesine bir ziyarette bulunmamış. O yüzden şu an bir görüşme yok diyebiliriz."

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Aci ile İ.G., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.Yaralılardan Oğuz Murat Aci, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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Trafik kazası sonrası oğluyla Mısır'a kaçan Eylem Tok: Yine olsa aynısını yaparım, oğlum pırıl pırıl
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