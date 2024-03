Eylem Tok ve oğlunun kaçışında yeni detay: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatından açıklama

https://sputniknews.com.tr/20240307/eylem-tok-ve-oglunun-kacisinda-yeni-detay-hayatini-kaybeden-oguz-murat-acinin-avukatindan-aciklama-1081492644.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi.'Müvekkillerimizin buradaki tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olmasıdır'Oğuz Murat Aci’nın ailesinin avukatları, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.Adliyede gerekli soruşturmaların takibinde olduklarını belirten Oğuz Murat Aci’nın ailesinin avukatı Hacı Orhan, "Ne yazık ki 18 yaşından küçük 10 tane gencin 2 tane lüks araç ile alışkanlık haline getirdikleri Sarıyer-Göktürk yolunda yapmış oldukları yarış sebebiyle ne yazık ki talihsiz bir olay meydana geldi. Bu trafik kazasından sonra olay yerine gelen annenin ne yazık ki yapmış olduğu ihmaller müvekkillerimizin acısına acı katmıştır. Müvekkillerimizin buradaki tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olmasıdır ve onların yargılanmasıdır, gerekli cezayı almasıdır" dedi.'Babayla ilgili şikayeti de yapacağız'Açıklamasına devam eden avukat Orhan, "Babası, diğer çocukların babalarını arıyor zaten bunların hepsi akrabalar. Diğer baba kendi oğlunun telefonunu aradığında telefonu bir görevli açıyor, ‘ben güvenlik görevlisiyim, bu telefon buraya, bana bırakıldı’ deyip beyanda bulunuyor. Ne yazık ki orada bulunan ve olaya karışan kişiler tarafından ve o çarpan çocuğun annesi tarafından telefonlar götürüldü. Hakikaten şu an annenin yapmış olduğu eylem ne yazık ki acıları arttırmıştır ve ihmal yolu ile adam öldürmeye, kasten adam öldürmeye kadar gidecek olan bir süreci başlatmıştır. En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız’’ şeklinde konuştu.'Acımızı eğer paylaşıyor olsalardı bugün cenazemizde, taziyemizde olurlardı'Açıklamaların daha da zarar verici olduğunu belirten Orhan, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Aci ile İ.G., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.Yaralılardan Oğuz Murat Aci, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

