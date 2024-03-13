Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın duygu durumu haritası belli oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgan, Garipoğlu kararına ilişkin konuştu: Bu konu önümüzdeki günlerde yeniden gündemimize gelecek
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Glutenin zararları nedir?
12:05
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Macron, Scholz ve Tusk, Ukrayna için buluşuyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
İstanbul'da kilit ilçe Esenyurt
19:08
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240313/kartalda-bir-siyasi-parti-cadirinin-yakilmasina-iliskin-1-kisi-gozaltina-alindi-1081673038.html
Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T23:56+0300
2024-03-13T23:57+0300
türkiye
gözaltı
kartal
siyasi parti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/edirnede-aluminyum-folyo-kapli-2-duzensiz-gocmen-yakalandi-1081664231.html
türkiye
kartal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd2926f96a441b0d2cf2c0201ace82a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gözaltı, kartal, siyasi parti
gözaltı, kartal, siyasi parti

Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

23:56 13.03.2024 (güncellendi: 23:57 13.03.2024)
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
Abone ol
Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.
Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.
Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
Edirne'de alüminyum folyo kaplı 2 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
YAŞAM
Edirne'de alüminyum folyo kaplı 2 düzensiz göçmen yakalandı
17:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала