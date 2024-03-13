https://sputniknews.com.tr/20240313/kartalda-bir-siyasi-parti-cadirinin-yakilmasina-iliskin-1-kisi-gozaltina-alindi-1081673038.html

Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T23:56+0300

2024-03-13T23:56+0300

2024-03-13T23:57+0300

türkiye

gözaltı

kartal

siyasi parti

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240313/edirnede-aluminyum-folyo-kapli-2-duzensiz-gocmen-yakalandi-1081664231.html

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gözaltı, kartal, siyasi parti