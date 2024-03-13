https://sputniknews.com.tr/20240313/kartalda-bir-siyasi-parti-cadirinin-yakilmasina-iliskin-1-kisi-gozaltina-alindi-1081673038.html
Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T23:56+0300
2024-03-13T23:56+0300
2024-03-13T23:57+0300
türkiye
gözaltı
kartal
siyasi parti
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/edirnede-aluminyum-folyo-kapli-2-duzensiz-gocmen-yakalandi-1081664231.html
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gözaltı, kartal, siyasi parti
gözaltı, kartal, siyasi parti
Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
23:56 13.03.2024 (güncellendi: 23:57 13.03.2024)
Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.
Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.
Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.