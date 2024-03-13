https://sputniknews.com.tr/20240313/edirnede-aluminyum-folyo-kapli-2-duzensiz-gocmen-yakalandi-1081664231.html
Edirne'de alüminyum folyo kaplı 2 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de alüminyum folyo kaplı 2 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 2 düzensiz göçmen yakalandı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T17:12+0300
2024-03-13T17:12+0300
2024-03-13T17:12+0300
yaşam
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
alüminyum
edirne
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Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirildi.Taramada fark edilmesi üzerine tırın dorsesinde yapılan aramada, alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.İl Göç İdaresine gönderilen düzensiz göçmenlerin, X-ray cihazlarının vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240221/tirda-arama-yapildi-kagit-havlu-balyalari-arasinda-39-duzensiz-gocmen-yakalandi-1080961634.html
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türkiye, göçmen, kaçak göçmen, alüminyum, edirne
türkiye, göçmen, kaçak göçmen, alüminyum, edirne
Edirne'de alüminyum folyo kaplı 2 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirildi.
Taramada fark edilmesi üzerine tırın dorsesinde yapılan aramada, alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Göç İdaresine gönderilen düzensiz göçmenlerin, X-ray cihazlarının vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.