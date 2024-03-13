https://sputniknews.com.tr/20240313/italyan-uzmandan-putinin-guvenlik-garantisi-talebiyle-ilgili-yorum-rusyanin-sesi-duyulmayacak-1081672893.html

İtalyan uzmandan Putin'in güvenlik garantisi talebiyle ilgili yorum: 'Rusya'nın sesi duyulmayacak'

İtalyan uzmandan Putin'in güvenlik garantisi talebiyle ilgili yorum: 'Rusya'nın sesi duyulmayacak'

Sputnik Türkiye

İtalyan uzman Aldo Ferrari, Batı’nın Rusya’nın güvenlik garantileri talebiyle ilgili “Batı siyasi söyleminin 30 yıldır Rusya'nın garanti talebini kabul... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T23:32+0300

2024-03-13T23:32+0300

2024-03-13T23:32+0300

dünya

vladimir putin

rusya

güvenlik

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İtalya Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Rusya, Kafkasya ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ISPI) Başkanı Prof. Aldo Ferrari, Rusya’nın 30 yıldır Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdiğini, ancak Batılı ülkelerin bunu hatırlamıyormuş gibi davrandığını söyledi.Sputnik’e konuşan Ferrari, “Moskova açısından bu talep (garantiler), her ne kadar Batı hatırlamıyormuş gibi davransa da, kesinlikle anlaşılır ve meşrudur. Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan zor durumun önemli bir kısmı, özellikle NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle bağlantılı olarak, Sovyet döneminden bu yana bu güvenlik garantilerinin yazılı olarak kaydedilmemesinden kaynaklanıyor” dedi.Sorunun Batı'nın Rusya'nın taleplerini geçmişte olduğu gibi bugün de ‘kabul edilemez’ olarak algılaması olduğunu belirten İtalyan uzman, “Batı siyasi söyleminin 30 yıldır Rusya'nın garanti talebini kabul etmediğini ve kabul etmemeye devam ettiğini görüyorum. Rusya'nın saldırgan bir ülke olarak algılandığı şimdiki ortamda da sesinin duyulmayacağını düşünüyorum. Sorun şu ki durum giderek daha tehlikeli hale geliyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda ‘Batı ile garantiler içeren anlaşma imzalama olasılığına’ ilişkin olarak, ‘kimseye güvenmediğini, ancak Rusya’nın garantilere ihtiyacı olduğunu, bunların ayrıntılı olarak tanımlanmaları gerektiğini’ ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyadan-natoya-isvec-uyarisi-yanitsiz-kalmayacak-1081665331.html

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