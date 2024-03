https://sputniknews.com.tr/20240313/israil-ramazan-dinlemedi-hastane-saldirisinda-5-sivil-yasamini-yitirdi-1081655264.html

İsrail Ramazan dinlemedi: Hastane saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten beri tam ablukaya aldığı Gazze kentinde, ramazana rağmen hastane çevresine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistin Kızılayına ait Kudüs Hastanesi çevresini obüs toplarıyla vurduğu belirtildi.Haberde, İsrail ordusunun Kudüs Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 5 sivilin öldürüldüğü ve bir çok kişinin yaralandığı ifade edildi.İsrail Ramazan dinlemiyorSon 18 yıldır her ramazan ayında Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenleyen, aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya girişleri de engelleyen İsrail, bu geleneğini yine bozmayarak bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.İsrail'in saldırıları ve işgali altında ramazana giren Filistinliler için ramazan ayında İsrail'in çeşitli bahanelerle saldırılar veya huzur bozacak provokasyonlar düzenlemesi adeta bir ‘gelenek’ haline gelirken Tel Aviv, açlığın pençesindeki Gazze'ye 5 aydır sürdürdüğü saldırılarına bu kutsal ayda da devam ediyor.Müslümanların kutsal ayı ramazanda Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönündeki umutlar, İsrail'in kapsamlı bir ateşkes talebini reddetmesiyle ortadan kalktı. Aslında bu durum, 2007'den beri Gazze Şeridi'ne kuşatma ve saldırılarını sürdüren İsrail'in neredeyse her ramazanda Filistinlilere saldırıları göz önüne alındığında beklenmedik bir durum olarak görülmedi.Her ramazan ayında İsrail ya Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi ya Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyenleri engellemeye çalışarak huzursuzluk çıkardı ya da Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı. Son 18 yılda neredeyse bu geleneği bozmayan İsrail, bu aylarda on binlerce Filistinliyi katletti.Ramazan ayındaki en kanlı saldırılar 2014 yılında Gazze'de gerçekleştirilirken, Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Tel Aviv yönetiminin gayrimeşru ablukası altında ezilen Gazze Şeridi, son 18 yılda defalarca İsrail'in günler süren ağır saldırılarının hedefi olmuştu.İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği, 7 Temmuz 2014'te başlayıp 53 gün süren saldırısı da bunların başında geliyor. Yaklaşık 7 hafta süren saldırılar sırasında 2 bin 310 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 626'sı da yaralandı. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, saldırılar sırasında 89 bin ev hasar görürken 7 bin ev yerle bir edildi.Uluslararası raporların ‘en uzun ve en şiddetli’ olarak tanımladığı saldırı, Gazze Şeridi'ndeki sanayi tesislerinin yıkılmasına, binlerce kişinin işini kaybetmesine ve böylelikle ekonominin çökmesine yol açtı.Hamas'ı İsrail kentlerine roket saldırısı düzenlemekle suçlayan İsrail ordusu, 2 milyonu aşkın nüfusuyla 360 kilometrekarelik dar bir alana sıkışmış Gazze Şeridi'ni ilk olarak havadan vurdu.Daha sonra 8 bin askerle kara saldırısı başlatan İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu saldırılar sırasında 7 Ekim'den sonra başlayan saldırılarda olduğu gibi İsrail, hastaneleri, okulları ve medya merkezlerini vurmaktan çekinmedi. Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun ateşkes çağrıları ve İsrail'in durdurulması için BM Güvenlik Konseyi'ndeki girişimler de bugün olduğu gibi ABD tarafından engellendi.Filistinlilerin 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri ve ramazanda İsrail'in saldırılarıFilistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenlemeye başladı.İsrail askerleri ise 2018'in ramazan ayında da devam eden ve "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 46'sı çocuk, olmak üzere 223 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü, yaklaşık 14 bin Filistinli de yaralandı.2019'da ramazanda Gazze'ye saldırılarİsrail ordusunun 4 Mayıs 2019'da ramazandan bir gün önce abluka altındaki Gazze'nin güneyinde gerçekleştirilen barışçıl gösteriye düzenlediği saldırıda Filistinli bir genç şehit olmuş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bunun üzerine Filistinli direnişçilerin İsrail tarafına roket atmasını gerekçe gösteren Tel Aviv, kente ağır hava saldırıları düzenlemeye başladı.Ramazanın başında yaklaşık 1 hafta devam eden saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybederken 154 kişi de yaralandı.2021'deki saldırılarda 256 Filistinli öldürüldüİsrail güçleri, ramazan ayının 5'inci gününe girildiğinde yine Gazze'den roket atıldığı gerekçesiyle kenti bombalamaya başladı. Filistinli direnişçilerin karşılık vermesiyle Gazze'ye ağır saldırılar başlatan İsrail'in ramazan ayı sonrasında da bir süre devam eden saldırıları sırasında 256 Filistinli öldürüldü, 2 binden fazla kişi de yaralandı.Ramazanda devam eden saldırılar işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ne de uzandı. İsrail'in Gazze dışındaki Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinli yaralandı.İsrail'in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediği 7 Ekim'den sonraki saldırılarıRamazan ayında Gazze'de ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamazken 2,3 milyon Gazzeli, İsrail'in yoğun bombardımanları ve yardım girişine izin vermemesinden kaynaklı açlık ve kıtlık tehdidi altında kutsal ramazan ayına girdi.İsrail'in Gazze'de 5 ayda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 oldu. Saldırılarda 72 bin 889 kişi de yaralandı.

