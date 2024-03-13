https://sputniknews.com.tr/20240313/iran-dini-lideri-hamaney-bebekleri-oldurerek-medeniyet-iddiasinda-bulunanlarin-vay-haline-1081654295.html
İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline
İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Ali Hamaney Gazze'deki direnişçilerin dış dünyaya herkesin kulağına ulaşan bir mesaj gönderdiğini belirterek henüz kabiliyetlerimizin yüzde... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T13:11+0300
2024-03-13T13:11+0300
2024-03-13T13:11+0300
israil- filistin çatışması
iran
ayetullah ali hamaney
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
bebek
medeniyet
batı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063871614_0:136:2125:1331_1920x0_80_0_0_6f71dc56946fb2a001c2f59eca714ef3.jpg
Başkent Tahran'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetinde konuşan Hamaney, Filistin direnişinin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "İslam dünyasında mazlum Filistin halkının düşmanlarına destek veren ülkeler var ve bu ihanet onlara geri dönecek" dedi.Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 'katliamlara' atıfta bulunarak, "Bebekleri öldürürken iddia ettikleri medeniyetin vay haline" dedi.'Gazze'de çocukların ve bebeklerin açlık ve susuzluktan öldürülmesi gibi eşi benzeri görülmemiş suçları Batı medeniyeti için bir skandal' olarak nitelendiren Hamaney konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Hamaney konuşmasında Filistin halkına mümkün olan her şekilde yardım sağlamanın İslam dünyasının dini görevi olduğunun da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/turkiye-ve-iran-serbest-ticaret-bolgesi-olusturmak-uzere-mutabakat-zapti-imzaladi-1081653554.html
iran
israil
filistin
bebek
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063871614_85:0:2041:1467_1920x0_80_0_0_519b8a811410a2b7cc551555b4b13547.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, ayetullah ali hamaney, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, bebek, medeniyet, batı, abd
iran, ayetullah ali hamaney, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, bebek, medeniyet, batı, abd
İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline
İran dini lideri Ali Hamaney Gazze'deki direnişçilerin dış dünyaya herkesin kulağına ulaşan bir mesaj gönderdiğini belirterek henüz kabiliyetlerimizin yüzde doksanını kullanmadıklarını söyledi.
Başkent Tahran'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetinde konuşan Hamaney, Filistin direnişinin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "İslam dünyasında mazlum Filistin halkının düşmanlarına destek veren ülkeler var ve bu ihanet onlara geri dönecek" dedi.
Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 'katliamlara' atıfta bulunarak, "Bebekleri öldürürken iddia ettikleri medeniyetin vay haline" dedi.
'Gazze'de çocukların ve bebeklerin açlık ve susuzluktan öldürülmesi gibi eşi benzeri görülmemiş suçları Batı medeniyeti için bir skandal' olarak nitelendiren Hamaney konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
İsrail'in Amerika ve Batı'dan her türlü silah ve yardıma sahip olmasına rağmen, Gazze halkının eşsiz sabrı ve direniş savaşçılarının kararlılığı düşmanın hedeflerine ulaşmasını engelledi.
Hamaney konuşmasında Filistin halkına mümkün olan her şekilde yardım sağlamanın İslam dünyasının dini görevi olduğunun da altını çizdi.