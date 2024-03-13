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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/iran-dini-lideri-hamaney-bebekleri-oldurerek-medeniyet-iddiasinda-bulunanlarin-vay-haline-1081654295.html
İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline
İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Ali Hamaney Gazze'deki direnişçilerin dış dünyaya herkesin kulağına ulaşan bir mesaj gönderdiğini belirterek henüz kabiliyetlerimizin yüzde... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T13:11+0300
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israil- filistin çatışması
iran
ayetullah ali hamaney
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filistin
israil-filistin sorunu
bebek
medeniyet
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Başkent Tahran'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetinde konuşan Hamaney, Filistin direnişinin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "İslam dünyasında mazlum Filistin halkının düşmanlarına destek veren ülkeler var ve bu ihanet onlara geri dönecek" dedi.Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 'katliamlara' atıfta bulunarak, "Bebekleri öldürürken iddia ettikleri medeniyetin vay haline" dedi.'Gazze'de çocukların ve bebeklerin açlık ve susuzluktan öldürülmesi gibi eşi benzeri görülmemiş suçları Batı medeniyeti için bir skandal' olarak nitelendiren Hamaney konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Hamaney konuşmasında Filistin halkına mümkün olan her şekilde yardım sağlamanın İslam dünyasının dini görevi olduğunun da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/turkiye-ve-iran-serbest-ticaret-bolgesi-olusturmak-uzere-mutabakat-zapti-imzaladi-1081653554.html
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iran, ayetullah ali hamaney, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, bebek, medeniyet, batı, abd
iran, ayetullah ali hamaney, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, bebek, medeniyet, batı, abd

İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline

13:11 13.03.2024
© İHAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney,
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© İHA
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İran dini lideri Ali Hamaney Gazze'deki direnişçilerin dış dünyaya herkesin kulağına ulaşan bir mesaj gönderdiğini belirterek henüz kabiliyetlerimizin yüzde doksanını kullanmadıklarını söyledi.
Başkent Tahran'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetinde konuşan Hamaney, Filistin direnişinin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "İslam dünyasında mazlum Filistin halkının düşmanlarına destek veren ülkeler var ve bu ihanet onlara geri dönecek" dedi.
Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 'katliamlara' atıfta bulunarak, "Bebekleri öldürürken iddia ettikleri medeniyetin vay haline" dedi.
'Gazze'de çocukların ve bebeklerin açlık ve susuzluktan öldürülmesi gibi eşi benzeri görülmemiş suçları Batı medeniyeti için bir skandal' olarak nitelendiren Hamaney konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

İsrail'in Amerika ve Batı'dan her türlü silah ve yardıma sahip olmasına rağmen, Gazze halkının eşsiz sabrı ve direniş savaşçılarının kararlılığı düşmanın hedeflerine ulaşmasını engelledi.

Hamaney konuşmasında Filistin halkına mümkün olan her şekilde yardım sağlamanın İslam dünyasının dini görevi olduğunun da altını çizdi.
Erdoğan ve Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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