https://sputniknews.com.tr/20240313/iran-dini-lideri-hamaney-bebekleri-oldurerek-medeniyet-iddiasinda-bulunanlarin-vay-haline-1081654295.html

İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline

İran dini lideri Hamaney: Bebekleri öldürerek medeniyet iddiasında bulunanların vay haline

Sputnik Türkiye

İran dini lideri Ali Hamaney Gazze'deki direnişçilerin dış dünyaya herkesin kulağına ulaşan bir mesaj gönderdiğini belirterek henüz kabiliyetlerimizin yüzde... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T13:11+0300

2024-03-13T13:11+0300

2024-03-13T13:11+0300

israil- filistin çatışması

iran

ayetullah ali hamaney

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israil-filistin sorunu

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medeniyet

batı

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Başkent Tahran'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetinde konuşan Hamaney, Filistin direnişinin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "İslam dünyasında mazlum Filistin halkının düşmanlarına destek veren ülkeler var ve bu ihanet onlara geri dönecek" dedi.Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 'katliamlara' atıfta bulunarak, "Bebekleri öldürürken iddia ettikleri medeniyetin vay haline" dedi.'Gazze'de çocukların ve bebeklerin açlık ve susuzluktan öldürülmesi gibi eşi benzeri görülmemiş suçları Batı medeniyeti için bir skandal' olarak nitelendiren Hamaney konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Hamaney konuşmasında Filistin halkına mümkün olan her şekilde yardım sağlamanın İslam dünyasının dini görevi olduğunun da altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240313/turkiye-ve-iran-serbest-ticaret-bolgesi-olusturmak-uzere-mutabakat-zapti-imzaladi-1081653554.html

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israil

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bebek

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iran, ayetullah ali hamaney, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, bebek, medeniyet, batı, abd