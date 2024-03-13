https://sputniknews.com.tr/20240313/israil-gazzenin-kuzeyine-bm-konvoyuyla-6-tir-insani-yardim-girdigini-acikladi-1081641132.html
İsrail Gazze'nin kuzeyine BM konvoyuyla 6 TIR insani yardım girdiğini açıkladı
İsrail Gazze'nin kuzeyine BM konvoyuyla 6 TIR insani yardım girdiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
- İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM)... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T02:55+0300
2024-03-13T02:55+0300
2024-03-13T02:55+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
bm dünya gıda programı (wfp)
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetten gelen direktifler doğrultusunda Dünya Gıda Programının (WFP) sağladığı 6 TIR insani yardımın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği aktarıldı.Yardım konvoyunun "pilot proje olarak Hamas'ın yardımlara ulaşmasının engellenmesi amacıyla yapıldığı" belirtildi.TIR'ların İsrail'in kontrolündeki Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısında denetlendiği ve projenin sonuçlarının hükümet yetkililerine sunulacağı kaydedildi.AA'ya konuşan yerel kaynak, henüz yardım konvoyunun bölgeye ulaştığına ilişkin bilgi olmadığını söyledi.İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğunluğu enkaz halindeki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin kadar evsiz Filistinli açlık, temiz su eksikliği ve kıtlıkla mücadele ediyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı.İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım TIR'larına koşan Filistinlilere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüştü.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlık felaketi karşısında ABD, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'nın da aralarında yer aldığı ülkeler havadan insani yardım atmaya başlamıştı.Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 8 Mart'ta havadan atıldıktan sonra paraşütü açılmayan insani yardımların bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/israil-basbakani-netanyahudan-bidena-bizi-destekleyip-sonra-da-eylemlerimize-karsi-cikamazsiniz-1081630315.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm dünya gıda programı (wfp)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm dünya gıda programı (wfp)
İsrail Gazze'nin kuzeyine BM konvoyuyla 6 TIR insani yardım girdiğini açıkladı
- İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla "pilot proje" olarak 6 TIR insani yardım gönderildiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetten gelen direktifler doğrultusunda Dünya Gıda Programının (WFP) sağladığı 6 TIR insani yardımın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği aktarıldı.
Yardım konvoyunun "pilot proje olarak Hamas'ın yardımlara ulaşmasının engellenmesi amacıyla yapıldığı" belirtildi.
TIR'ların İsrail'in kontrolündeki Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısında denetlendiği ve projenin sonuçlarının hükümet yetkililerine sunulacağı kaydedildi.
AA'ya konuşan yerel kaynak, henüz yardım konvoyunun bölgeye ulaştığına ilişkin bilgi olmadığını söyledi.
İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğunluğu enkaz halindeki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin kadar evsiz Filistinli açlık, temiz su eksikliği ve kıtlıkla mücadele ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı.
İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım TIR'larına koşan Filistinlilere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüştü.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlık felaketi karşısında ABD, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'nın da aralarında yer aldığı ülkeler havadan insani yardım atmaya başlamıştı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 8 Mart'ta havadan atıldıktan sonra paraşütü açılmayan insani yardımların bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.