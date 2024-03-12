https://sputniknews.com.tr/20240312/israil-basbakani-netanyahudan-bidena-bizi-destekleyip-sonra-da-eylemlerimize-karsi-cikamazsiniz-1081630315.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Biden'a: 'Bizi destekleyip sonra da eylemlerimize karşı çıkamazsınız'

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Biden'a: 'Bizi destekleyip sonra da eylemlerimize karşı çıkamazsınız'

Sputnik Türkiye

Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi (AIPAC) konferansında konuşan Başbakan Netanyahu, savaşın devamı ve uluslararası destek hakkında konuşarak İsrail'in bu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T19:18+0300

2024-03-12T19:18+0300

2024-03-12T19:20+0300

israil- filistin çatışması

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Beyaz Saray ile artan gerilimin ortasında konuşma yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Washington'da toplanan AIPAC delegelerine 'Başkan Biden ve yönetimden aldığımız desteği derinden takdir ettiğini ve bunun devam edeceğini umduğunu' söyledi."İsrail ne olursa olsun bu savaşı kazanacaktır" diyen Netanyahu, savaşı kazanmak için Hamas'ın Refah'ta kalan 'terörist tugaylarını' yok etmeleri gerektiğinin altını çizdi.Netanyahu konuşmasında hiçbir ülke veya isim vermeden ancak İsrail basınında Biden'a seslendiği şeklinde ifade edilen şu açıklamalarda bulundu:Konuşmasında İsrail ordusunun Refah'ta operasyon yapması gerektiğini, aksi takdirde Hamas'ın 'yeniden toparlanacağını, yeniden silahlanacağını ve Gazze'yi yeniden ele geçireceğini' belirten Netanyahu, "Bu geleceğimiz için tahammül edilemez bir tehdittir ve bunu kabul etmeyeceğiz. Hamas'ı yok edeceğiz, rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmamasını sağlayacağız" dedi.Netanyahu ayrıca konuşmasında, İsrail medyasında 'Biden'a üstü kapalı bir mesaj' verdiği yönünde yorumlanan, "Amerikan halkının ezici çoğunluğu bizim yanımızda. Kongre'nin ezici çoğunluğunun da bizimle birlikte olduğunu biliyorum" cümlelerinin de altını çizdi.

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