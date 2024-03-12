https://sputniknews.com.tr/20240312/israil-basbakani-netanyahudan-bidena-bizi-destekleyip-sonra-da-eylemlerimize-karsi-cikamazsiniz-1081630315.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Biden'a: 'Bizi destekleyip sonra da eylemlerimize karşı çıkamazsınız'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Biden'a: 'Bizi destekleyip sonra da eylemlerimize karşı çıkamazsınız'
Sputnik Türkiye
Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi (AIPAC) konferansında konuşan Başbakan Netanyahu, savaşın devamı ve uluslararası destek hakkında konuşarak İsrail'in bu... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T19:18+0300
2024-03-12T19:18+0300
2024-03-12T19:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin
gazze
gazze şeridi
refah
joe biden
benyamin netanyahu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080665218_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_15abd30a189ac65cada0799947e95c86.jpg
Beyaz Saray ile artan gerilimin ortasında konuşma yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Washington'da toplanan AIPAC delegelerine 'Başkan Biden ve yönetimden aldığımız desteği derinden takdir ettiğini ve bunun devam edeceğini umduğunu' söyledi."İsrail ne olursa olsun bu savaşı kazanacaktır" diyen Netanyahu, savaşı kazanmak için Hamas'ın Refah'ta kalan 'terörist tugaylarını' yok etmeleri gerektiğinin altını çizdi.Netanyahu konuşmasında hiçbir ülke veya isim vermeden ancak İsrail basınında Biden'a seslendiği şeklinde ifade edilen şu açıklamalarda bulundu:Konuşmasında İsrail ordusunun Refah'ta operasyon yapması gerektiğini, aksi takdirde Hamas'ın 'yeniden toparlanacağını, yeniden silahlanacağını ve Gazze'yi yeniden ele geçireceğini' belirten Netanyahu, "Bu geleceğimiz için tahammül edilemez bir tehdittir ve bunu kabul etmeyeceğiz. Hamas'ı yok edeceğiz, rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmamasını sağlayacağız" dedi.Netanyahu ayrıca konuşmasında, İsrail medyasında 'Biden'a üstü kapalı bir mesaj' verdiği yönünde yorumlanan, "Amerikan halkının ezici çoğunluğu bizim yanımızda. Kongre'nin ezici çoğunluğunun da bizimle birlikte olduğunu biliyorum" cümlelerinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/netanyahunun-koltugu-tehlikede-istifasini-talep-eden-buyuk-protestolar-bekliyoruz-1081619857.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
refah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080665218_116:0:764:486_1920x0_80_0_0_d93b8155760e5a6e79d95ae94f3dc780.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, refah, joe biden, benyamin netanyahu, hamas, beyaz saray, aipac, amerikan israil kamu işleri komitesi (aipac)
israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, refah, joe biden, benyamin netanyahu, hamas, beyaz saray, aipac, amerikan israil kamu işleri komitesi (aipac)
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Biden'a: 'Bizi destekleyip sonra da eylemlerimize karşı çıkamazsınız'
19:18 12.03.2024 (güncellendi: 19:20 12.03.2024)
Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi (AIPAC) konferansında konuşan Başbakan Netanyahu, savaşın devamı ve uluslararası destek hakkında konuşarak İsrail'in bu savaşı kazanacağını dile getirdi.
Beyaz Saray ile artan gerilimin ortasında konuşma yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Washington'da toplanan AIPAC delegelerine 'Başkan Biden ve yönetimden aldığımız desteği derinden takdir ettiğini ve bunun devam edeceğini umduğunu' söyledi.
"İsrail ne olursa olsun bu savaşı kazanacaktır" diyen Netanyahu, savaşı kazanmak için Hamas'ın Refah'ta kalan 'terörist tugaylarını' yok etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Netanyahu konuşmasında hiçbir ülke veya isim vermeden ancak İsrail basınında Biden'a seslendiği şeklinde ifade edilen şu açıklamalarda bulundu:
İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip sonra da bu hakkı kullandığında İsrail'in eylemlerine karşı çıkamazsınız. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini desteklediğinizi söyleyip sonra da İsrail bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları attığında ona karşı çıkamazsınız. Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanma stratejisine karşı çıktığınızı söyleyip sonra da Hamas'ın stratejisinin sonucu olan sivil kayıplar için İsrail'i suçlayamazsınız.
Konuşmasında İsrail ordusunun Refah'ta operasyon yapması gerektiğini, aksi takdirde Hamas'ın 'yeniden toparlanacağını, yeniden silahlanacağını ve Gazze'yi yeniden ele geçireceğini' belirten Netanyahu, "Bu geleceğimiz için tahammül edilemez bir tehdittir ve bunu kabul etmeyeceğiz. Hamas'ı yok edeceğiz, rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmamasını sağlayacağız" dedi.
Netanyahu ayrıca konuşmasında, İsrail medyasında 'Biden'a üstü kapalı bir mesaj' verdiği yönünde yorumlanan, "Amerikan halkının ezici çoğunluğu bizim yanımızda. Kongre'nin ezici çoğunluğunun da bizimle birlikte olduğunu biliyorum" cümlelerinin de altını çizdi.