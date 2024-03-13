https://sputniknews.com.tr/20240313/hintli-uzman-abd-putinin-rusyanin-nukleer-yeteneklerine-iliskin-aciklamasinin-farkina-varmali-1081662464.html
Hintli uzman: ABD, Putin’in Rusya'nın nükleer yeteneklerine ilişkin açıklamasının farkına varmalı
Hintli uzman: ABD, Putin’in Rusya'nın nükleer yeteneklerine ilişkin açıklamasının farkına varmalı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in gazeteci Kiselev’e röportajında Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Hintli askeri uzman... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T16:21+0300
2024-03-13T16:21+0300
2024-03-13T16:29+0300
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vladimir putin
nükleer
nükleer silah
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dmitriy kiselev
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Hindistan ordusundan emekli Gazi Yarbay Jamal Sodhi, Sputnik'e verdiği demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda değindiği Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti.“Başkan Putin’in açıklaması NATO ve ABD güçlerinin derin anlayışını gerektiriyor. Şu anda ne NATO ne de ABD, Batı’nın Ukrayna’ya müdahalesi durumunda Rusya’ya karşı çatışmaya girme kapasitesine sahip değil. Bunun nedeni, Rusya’nın çeşitli ve hızla modernize edilen nükleer cephaneliğin en büyük stokuna sahip olmasıdır” diyen Sodhi, sözlerini şöyle sürdürdü:Hintli askeri uzman, “NATO’nun Ukrayna’ya müdahalesi, Batılı güçlerin Rusya ve Çin’in ortak gazabına karşılık vermeye çalışmasıyla sonuçlanacak ve bu, NATO güçleri için feci sonuçlar doğuracak” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/putin-batili-ulkeler-her-seye-gucu-yeten-abdye-guvenmelerine-ragmen-aciz-kaldi-1081642460.html
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rusya, vladimir putin, nükleer, nükleer silah, nükleer savaş, dmitriy kiselev, ria novosti, röportaj
Hintli uzman: ABD, Putin’in Rusya'nın nükleer yeteneklerine ilişkin açıklamasının farkına varmalı
16:21 13.03.2024 (güncellendi: 16:29 13.03.2024)
Rusya lideri Putin’in gazeteci Kiselev’e röportajında Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Hintli askeri uzman Yarbay Sodhi, ABD ve NATO güçlerinin söz konusu açıklamanın bilincinde olması gerektiğini vurguladı.
Hindistan ordusundan emekli Gazi Yarbay Jamal Sodhi, Sputnik'e verdiği demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda değindiği Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti.
“Başkan Putin’in açıklaması NATO ve ABD güçlerinin derin anlayışını gerektiriyor. Şu anda ne NATO ne de ABD, Batı’nın Ukrayna’ya müdahalesi durumunda Rusya’ya karşı çatışmaya girme kapasitesine sahip değil. Bunun nedeni, Rusya’nın çeşitli ve hızla modernize edilen nükleer cephaneliğin en büyük stokuna sahip olmasıdır” diyen Sodhi, sözlerini şöyle sürdürdü:
NATO müttefiki olan Fransa’nın askeri açıklamalarına rağmen, ABD’nin Ukrayna'ya doğrudan müdahale etme hatasına düşeceğine inanmıyorum. ABD’de, Ukrayna’ya askeri yardımların sürdürülmesi konusunda belirgin ihtiyatlı bir duruş ve Amerikan toplumunun yurtdışına müdahaleye yönelik iştahının azalması söz konusu.
Hintli askeri uzman, “NATO’nun Ukrayna’ya müdahalesi, Batılı güçlerin Rusya ve Çin’in ortak gazabına karşılık vermeye çalışmasıyla sonuçlanacak ve bu, NATO güçleri için feci sonuçlar doğuracak” vurgusunu yaptı.