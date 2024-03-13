https://sputniknews.com.tr/20240313/hintli-uzman-abd-putinin-rusyanin-nukleer-yeteneklerine-iliskin-aciklamasinin-farkina-varmali-1081662464.html

Hintli uzman: ABD, Putin’in Rusya'nın nükleer yeteneklerine ilişkin açıklamasının farkına varmalı

Hintli uzman: ABD, Putin’in Rusya'nın nükleer yeteneklerine ilişkin açıklamasının farkına varmalı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin’in gazeteci Kiselev’e röportajında Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Hintli askeri uzman... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T16:21+0300

2024-03-13T16:21+0300

2024-03-13T16:29+0300

dünya

rusya

vladimir putin

nükleer

nükleer silah

nükleer savaş

dmitriy kiselev

ria novosti

röportaj

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Hindistan ordusundan emekli Gazi Yarbay Jamal Sodhi, Sputnik'e verdiği demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda değindiği Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti.“Başkan Putin’in açıklaması NATO ve ABD güçlerinin derin anlayışını gerektiriyor. Şu anda ne NATO ne de ABD, Batı’nın Ukrayna’ya müdahalesi durumunda Rusya’ya karşı çatışmaya girme kapasitesine sahip değil. Bunun nedeni, Rusya’nın çeşitli ve hızla modernize edilen nükleer cephaneliğin en büyük stokuna sahip olmasıdır” diyen Sodhi, sözlerini şöyle sürdürdü:Hintli askeri uzman, “NATO’nun Ukrayna’ya müdahalesi, Batılı güçlerin Rusya ve Çin’in ortak gazabına karşılık vermeye çalışmasıyla sonuçlanacak ve bu, NATO güçleri için feci sonuçlar doğuracak” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/putin-batili-ulkeler-her-seye-gucu-yeten-abdye-guvenmelerine-ragmen-aciz-kaldi-1081642460.html

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rusya, vladimir putin, nükleer, nükleer silah, nükleer savaş, dmitriy kiselev, ria novosti, röportaj