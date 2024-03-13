https://sputniknews.com.tr/20240313/dr-eroglundan-uyari--turkiyenin-iklimi-misira-benzeyebilir-1081670292.html

Dr. Eroğlu'ndan uyarı: Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir

Dr. Eroğlu'ndan uyarı: Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıyabileceğini, iklim... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T20:54+0300

2024-03-13T20:54+0300

2024-03-13T20:54+0300

yaşam

küresel

küresel ısınma

tekirdağ namık kemal üniversitesi

mısır

türkiye

iklim değişikliği

ilker eroğlu

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.'Hamsi daha kuzeye gidiyor'Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.Türkiye su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor'İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:"İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor."

https://sputniknews.com.tr/20240312/deniz-suyu-sicakliginin-arttigi-rodosta-kizildenizden-gelen-gocmen-denizanasi-goruldu-1081631620.html

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küresel, küresel ısınma, tekirdağ namık kemal üniversitesi, mısır, türkiye, iklim değişikliği, ilker eroğlu