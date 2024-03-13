https://sputniknews.com.tr/20240313/dr-eroglundan-uyari--turkiyenin-iklimi-misira-benzeyebilir-1081670292.html
Dr. Eroğlu'ndan uyarı: Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir
Dr. Eroğlu'ndan uyarı: Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıyabileceğini, iklim... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T20:54+0300
2024-03-13T20:54+0300
2024-03-13T20:54+0300
yaşam
küresel
küresel ısınma
tekirdağ namık kemal üniversitesi
mısır
türkiye
iklim değişikliği
ilker eroğlu
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.'Hamsi daha kuzeye gidiyor'Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.Türkiye su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor'İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:"İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor."
https://sputniknews.com.tr/20240312/deniz-suyu-sicakliginin-arttigi-rodosta-kizildenizden-gelen-gocmen-denizanasi-goruldu-1081631620.html
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küresel, küresel ısınma, tekirdağ namık kemal üniversitesi, mısır, türkiye, iklim değişikliği, ilker eroğlu
küresel, küresel ısınma, tekirdağ namık kemal üniversitesi, mısır, türkiye, iklim değişikliği, ilker eroğlu
Dr. Eroğlu'ndan uyarı: Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıyabileceğini, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.
'Hamsi daha kuzeye gidiyor'
Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:
"Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı. Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor."
Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.
Türkiye su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor'
İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:
"İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.
Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor."