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Deniz suyu sıcaklığının arttığı Rodos'ta Kızıldeniz'den gelen 'göçmen denizanası' görüldü
Deniz suyu sıcaklığının arttığı Rodos'ta Kızıldeniz'den gelen 'göçmen denizanası' görüldü
Sputnik Türkiye
Deniz suyu sıcaklığının bu yıl normalin 3 derece üzerinde olduğu Rodos Adası'nda, çapı 1 metreye kadar ulaşan ve Kızıldeniz üzerinden gelen bir tür denizanası... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T19:46+0300
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Yunanistan Rodos Denizaltı İstasyonu Deniz Araştırma Merkezi'nin (ENYDRIO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'e ait bir denizanası türü olan göçmen denizanasının Rodos'un Trianton Körfezi'nde tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle küresel sıcaklıkların ve dolayısıyla deniz sıcaklığının artışının bu türün denizlerdeki nüfusunun artmasına yol açtığı aktarıldı.Rodos'taki deniz suyu sıcaklığının yılın bu döneminde genelde 16 derece olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yıl ise bu dönemde deniz suyu sıcaklığının Rodos'ta 19 dereceyi bulduğu vurgulandı.Açıklamada, denizanalarının çoğalmasının en önemli sebeplerinden birinin de denizanalarıyla beslenen deniz kaplumbağaları sayısının azalması olduğunun altı çizildi.Çapı 1 metreye kadar ulaşabilen göçmen denizanaları 1970'lerden bu yana Süveyş Kanalı aracılığıyla Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sıcak sularından Akdeniz'e giriş yapıyor."Göçmen denizanaları", deriyle temas ettiğinde yoğun acı ve kaşıntıya neden oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20240303/hatayda-yuzlerce-olu-denizanasi-kiyiya-vurdu-1081324820.html
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Deniz suyu sıcaklığının arttığı Rodos'ta Kızıldeniz'den gelen 'göçmen denizanası' görüldü

19:46 12.03.2024
© DHAAntalya Körfezi'nde özellikle son dönemlerde denizanası yoğunluğu yaşanıyor.
Antalya Körfezi'nde özellikle son dönemlerde denizanası yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© DHA
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Deniz suyu sıcaklığının bu yıl normalin 3 derece üzerinde olduğu Rodos Adası'nda, çapı 1 metreye kadar ulaşan ve Kızıldeniz üzerinden gelen bir tür denizanası olan göçmen denizanasının (Rhopilema Nomadica) tespit edildiği bildirildi.
Yunanistan Rodos Denizaltı İstasyonu Deniz Araştırma Merkezi'nin (ENYDRIO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'e ait bir denizanası türü olan göçmen denizanasının Rodos'un Trianton Körfezi'nde tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle küresel sıcaklıkların ve dolayısıyla deniz sıcaklığının artışının bu türün denizlerdeki nüfusunun artmasına yol açtığı aktarıldı.
Rodos'taki deniz suyu sıcaklığının yılın bu döneminde genelde 16 derece olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yıl ise bu dönemde deniz suyu sıcaklığının Rodos'ta 19 dereceyi bulduğu vurgulandı.
Açıklamada, denizanalarının çoğalmasının en önemli sebeplerinden birinin de denizanalarıyla beslenen deniz kaplumbağaları sayısının azalması olduğunun altı çizildi.
Çapı 1 metreye kadar ulaşabilen göçmen denizanaları 1970'lerden bu yana Süveyş Kanalı aracılığıyla Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sıcak sularından Akdeniz'e giriş yapıyor.
"Göçmen denizanaları", deriyle temas ettiğinde yoğun acı ve kaşıntıya neden oluyor.
Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahili kapladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
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3 Mart, 18:11
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