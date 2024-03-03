https://sputniknews.com.tr/20240303/hatayda-yuzlerce-olu-denizanasi-kiyiya-vurdu-1081324820.html
Hatay'da yüzlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Hatay'da yüzlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Sputnik Türkiye
Son günlerde Antalya Körfezi'nde sıklıkla denizanaları görülüyor. Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahili kapladı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T18:11+0300
2024-03-03T18:11+0300
2024-03-03T18:11+0300
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denizanası
denizanası
samandağ
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Akdeniz’e kıyısı olan Samandağ ilçesinde de sahil ölü denizanalarıyla kaplandı. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde kıyıya vuran denizanaları gözle görülür seviyede arttı.Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, denizanalarının balık yumurtalarını ve balık yumurtalarını yediklerine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz hafta itibarıyla ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240225/akdeniz-kiyilarini-denizanalari-basti-kizkalesi-sahiline-yuzlercesi-vurdu-1081082786.html
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hatay, akdeniz, denizanası, denizanası, samandağ
Hatay'da yüzlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Son günlerde Antalya Körfezi'nde sıklıkla denizanaları görülüyor. Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahili kapladı.
Akdeniz’e kıyısı olan Samandağ ilçesinde de sahil ölü denizanalarıyla kaplandı. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde kıyıya vuran denizanaları gözle görülür seviyede arttı.
Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, denizanalarının balık yumurtalarını ve balık yumurtalarını yediklerine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Günümüzde küresel iklim değişikliği etkisini her zamankinden daha fazla göstermeye başladı. Bugün Samandağ sahillerinde sahil boyunca denizanaları kıyıya vurmuş durumda. Bu sadece bizim sahile özgü bir durum değil. Bunun dışında diğer sahillerde de aynı şeyi görebiliyoruz. Bunun sebebi küresel iklim değişikliği, deniz yüzeyinin ısınmasıyla birlikte bu canlıların sayısı arttı. Tabi bu bizim önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durum. Çünkü denizanaları özellikle balık yumurtalarını ve yavrularını yiyor. Bu balıkçılık açısından ciddi bir sıkıntıya neden olabilir. Bize onun dışında özellikle turizm bölgelerinde denizanalarının çok fazla olması turizm faaliyetlerini ciddi bir şekilde olumsuz etkileyecek bir durum.”
Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz hafta itibarıyla ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı.