https://sputniknews.com.tr/20240225/akdeniz-kiyilarini-denizanalari-basti-kizkalesi-sahiline-yuzlercesi-vurdu-1081082786.html

Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu

Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin tatil merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de sahil kenarları denizanasıyla doldu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T16:17+0300

2024-02-25T16:17+0300

2024-02-25T16:17+0300

türkiye

mersin

denizanası

sahil

kıyıya vurdu

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Mersin’de dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanalarının sayıları artıyor. Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkat çekti. Son günlerde yüzlerce denizanası kıyıya vurdu.Denizanalarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar, "Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi. Malatya'dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin'e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu. Mardin'den gezmeye gelen Fırat Fırat da denizanalarını Kızkalesi bölgesinde yoğun olarak görüp şaşırdıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/marmara-denizinde-denizanasi-tehdidi-balikci-en-fazla-yuzde-50-oraninda-avciligini-yapabiliyor-1081053185.html

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