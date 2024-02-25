Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095
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Türkiye'nin tatil merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de sahil kenarları denizanasıyla doldu.
Mersin’de dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanalarının sayıları artıyor. Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkat çekti. Son günlerde yüzlerce denizanası kıyıya vurdu.
© Sputnik / HALİL İBRAHİM VARLI - HÜSEYİN YILDIZ-AW149095Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
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© Sputnik / HALİL İBRAHİM VARLI - HÜSEYİN YILDIZ-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
© İHA / HÜSEYİN YILDIZ-AW149095Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
2/4
© İHA / HÜSEYİN YILDIZ-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
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© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
4/4
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
1/4
© Sputnik / HALİL İBRAHİM VARLI - HÜSEYİN YILDIZ-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
2/4
© İHA / HÜSEYİN YILDIZ-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
3/4
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
4/4
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW149095
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu
Denizanalarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar, "Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.
Malatya'dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin'e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.
Mardin'den gezmeye gelen Fırat Fırat da denizanalarını Kızkalesi bölgesinde yoğun olarak görüp şaşırdıklarını söyledi.