https://sputniknews.com.tr/20240313/disisleri-bakani-fidan-katarli-mevkidasi-al-sani-ile-telefonda-gorustu-1081638242.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T00:26+0300
2024-03-13T00:26+0300
2024-03-13T00:26+0300
türkiye
hakan fidan
katar
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
gazze
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-onemli-toplanti-guler-fidan-ve-kalin-bir-araya-geldi-1081591002.html
türkiye
katar
gazze
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hakan fidan, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, gazze, gazze şeridi
hakan fidan, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, gazze, gazze şeridi
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.