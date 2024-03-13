https://sputniknews.com.tr/20240313/disisleri-bakani-fidan-katarli-mevkidasi-al-sani-ile-telefonda-gorustu-1081638242.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T00:26+0300

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2024-03-13T00:26+0300

türkiye

hakan fidan

katar

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

gazze

gazze şeridi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-onemli-toplanti-guler-fidan-ve-kalin-bir-araya-geldi-1081591002.html

türkiye

katar

gazze

gazze şeridi

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hakan fidan, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, gazze, gazze şeridi