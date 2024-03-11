https://sputniknews.com.tr/20240311/ankarada-onemli-toplanti-guler-fidan-ve-kalin-bir-araya-geldi-1081591002.html
Ankara’da önemli toplantı: Güler, Fidan ve Kalın bir araya geldi
Ankara’da önemli toplantı: Güler, Fidan ve Kalın bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T15:30+0300
2024-03-11T15:30+0300
2024-03-11T15:30+0300
türkiye
hakan fidan
yaşar güler
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
dışişleri bakanlığı
türkiye
ibrahim kalın
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Ankara’da güvenlik ve terörle mücadele ana gündem maddeli önemli bir toplantı gerçekleşti.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.Toplantının ana gündem maddesini güvenlik konuları ve terörle mücadele oluşturdu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kısa süre önce ABD’de önemli temaslarda bulunmuştu. Her iki isim de ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.Fidan’ın mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ile ABD arasında terörle mücadelede yeni bir mekanizma kurulması yönünde mutabakata varılmıştı.Dışişleri Bakanı Fidan, Güler ve Kalın’ın katıldığı toplantıda bu mekanizmalara ilişkin son bilgileri aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/abdulkadir-selvi-hakan-fidan-hem-ozbeke-hem-koca-siz-benden-daha-mi-ataturkcusunuz-diye-soruyor-1080678675.html
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hakan fidan, yaşar güler, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), dışişleri bakanlığı, türkiye, ibrahim kalın
hakan fidan, yaşar güler, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), dışişleri bakanlığı, türkiye, ibrahim kalın
Ankara’da önemli toplantı: Güler, Fidan ve Kalın bir araya geldi
Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi güvenlik konuları ve terörle mücadele oldu.
Ankara’da güvenlik ve terörle mücadele ana gündem maddeli önemli bir toplantı gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.
Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantının ana gündem maddesini güvenlik konuları ve terörle mücadele oluşturdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kısa süre önce ABD’de önemli temaslarda bulunmuştu. Her iki isim de ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.
Fidan’ın mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ile ABD arasında terörle mücadelede yeni bir mekanizma kurulması yönünde mutabakata varılmıştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Güler ve Kalın’ın katıldığı toplantıda bu mekanizmalara ilişkin son bilgileri aktardı.