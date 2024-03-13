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https://sputniknews.com.tr/20240313/darphane-cift-vardiyaya-gecti-altin-yok-satiyor-artmaya-devam-edecek-mi-1081643630.html
Darphane çift vardiyaya geçti, altın yok satıyor: Artmaya devam edecek mi?
Darphane çift vardiyaya geçti, altın yok satıyor: Artmaya devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarındaki yükseliş talebi artırırken, birçok kuyumcu altın bulamama noktasına geldi. İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane’nin hafta sonu fazla mesai... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T09:10+0300
2024-03-13T09:10+0300
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Serbest piyasada gram altın fiyatı yeni rekorları denerken, dolar bazında ons fiyatı ise tüm zamanların rekorunu test etti. Onsta 2 bin 183 dolar seviyesiyle bugüne kadarki en yüksek fiyatı gören altında, gün içindeki seyir 2 bin 178 dolar seviyesindeydi.Öte yandan altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken birçok kişi de 'altın kaç TL, altın yükselecek mi, yükseliş sürecek mi' sorularına yanıt arıyor.İstanbul'da arz-talep dengesi bozuldu, Darphane çift vardiyaya geçtiElinde altını olanlar satmazken, yükseliş beklentisiyle çok sayıda alım gerçekleşti. Özellikle İstanbul'da arz-talep dengesi bozulurken, birçok kuyumcu altın bulmakta zorlanır hale geldi. Gelinen durum sonrası İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane Genel Müdürü ve yöneticileri ile bir araya geldi.Konuyla ilgili Ekonomi Gazetesine açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirtti. Cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi.2 bin 200 dolar seviyesi bekleniyorAltının ons fiyatındaki yükselişte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın işaret ettiği faiz indiriminin etkisi olduğu belirtilirken, aynı zamanda dünyada rekor altın talebinin öne çıktığı ele alınıyor.Bu kapsamda altında yükselişin devamının önünde bir direnç öngörülmüyor; kısa vadede ons fiyatında 2 bin 200 dolar seviyesinin görülebileceği düşünülürken öncesinde ise aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar bekleniyor.1 yılda 2 kat arttıMilliyet'e konuşan Kuyumcu Nazar Özsahakyan, geçen yıl aynı dönemde 1100 lira civarında olan gram altın fiyatının bir yılda iki katından fazla arttığını hatırlatırken, önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ettiğini söyledi.Bu yükseliş trendi içinde bir miktar fiyat düşüşleri görülebileceğini değerlendirdiklerini anlatan Özsahakyan, şunları söyledi:Fiyat makası açılıyorYaz döneminde yoğunlaşan düğünlere yönelik bir hareket öngörmediklerini anlatan Özsahakyan, “Yatırım için alım yapılan yerler hariç satış yok denecek kadar az” dedi. Kapalıçarşı’da altın talebi yüksek. Kuyruğa girenler, anlık düşüşlerde gram ve çeyrek altın almak istiyor. Bölge kuyumcuları ellerinde gram altın kalmadığını ifade ediyor.Altın fiyatlarında semt kuyumcularıyla Kapalıçarşı arasında satışta 20-50 lira arası farklar olağan görülüyor. Ancak son dönemde fiyat artıkça bu makas da 100-150 lira seviyesini aşmaya başladı. Kuyumcular serbest piyasada hızlı fiyat artışlarına karşı kuyumcunun bu oynaklığa karşı kendini korumak için bu şekilde hareket ettiğini dile getiriyor.
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altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, darphane
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor, darphane

Darphane çift vardiyaya geçti, altın yok satıyor: Artmaya devam edecek mi?

09:10 13.03.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Altın fiyatlarındaki yükseliş talebi artırırken, birçok kuyumcu altın bulamama noktasına geldi. İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane’nin hafta sonu fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de çift vardiyaya geçtiğini duyurdu. Peki, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Serbest piyasada gram altın fiyatı yeni rekorları denerken, dolar bazında ons fiyatı ise tüm zamanların rekorunu test etti. Onsta 2 bin 183 dolar seviyesiyle bugüne kadarki en yüksek fiyatı gören altında, gün içindeki seyir 2 bin 178 dolar seviyesindeydi.
Öte yandan altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken birçok kişi de 'altın kaç TL, altın yükselecek mi, yükseliş sürecek mi' sorularına yanıt arıyor.

İstanbul'da arz-talep dengesi bozuldu, Darphane çift vardiyaya geçti

Elinde altını olanlar satmazken, yükseliş beklentisiyle çok sayıda alım gerçekleşti. Özellikle İstanbul'da arz-talep dengesi bozulurken, birçok kuyumcu altın bulmakta zorlanır hale geldi. Gelinen durum sonrası İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane Genel Müdürü ve yöneticileri ile bir araya geldi.
Konuyla ilgili Ekonomi Gazetesine açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirtti. Cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi.

2 bin 200 dolar seviyesi bekleniyor

Altının ons fiyatındaki yükselişte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın işaret ettiği faiz indiriminin etkisi olduğu belirtilirken, aynı zamanda dünyada rekor altın talebinin öne çıktığı ele alınıyor.
Bu kapsamda altında yükselişin devamının önünde bir direnç öngörülmüyor; kısa vadede ons fiyatında 2 bin 200 dolar seviyesinin görülebileceği düşünülürken öncesinde ise aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar bekleniyor.

1 yılda 2 kat arttı

Milliyet'e konuşan Kuyumcu Nazar Özsahakyan, geçen yıl aynı dönemde 1100 lira civarında olan gram altın fiyatının bir yılda iki katından fazla arttığını hatırlatırken, önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ettiğini söyledi.
Bu yükseliş trendi içinde bir miktar fiyat düşüşleri görülebileceğini değerlendirdiklerini anlatan Özsahakyan, şunları söyledi:
“Piyasada böyle bir panik havası oluşturulup bu düşüşten faydalanmak isteyenler olabilir. Altın fiyatı artmaya devam edecektir, önünde bir direnç bulunmuyor. Yakında yeni rekor seviyeleri de konuşabiliriz.”

Fiyat makası açılıyor

Yaz döneminde yoğunlaşan düğünlere yönelik bir hareket öngörmediklerini anlatan Özsahakyan, “Yatırım için alım yapılan yerler hariç satış yok denecek kadar az” dedi. Kapalıçarşı’da altın talebi yüksek. Kuyruğa girenler, anlık düşüşlerde gram ve çeyrek altın almak istiyor. Bölge kuyumcuları ellerinde gram altın kalmadığını ifade ediyor.
Altın fiyatlarında semt kuyumcularıyla Kapalıçarşı arasında satışta 20-50 lira arası farklar olağan görülüyor. Ancak son dönemde fiyat artıkça bu makas da 100-150 lira seviyesini aşmaya başladı. Kuyumcular serbest piyasada hızlı fiyat artışlarına karşı kuyumcunun bu oynaklığa karşı kendini korumak için bu şekilde hareket ettiğini dile getiriyor.
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