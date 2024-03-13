https://sputniknews.com.tr/20240313/cumhurbaskani-erdoganin-sirnak-programi-sonrasi-kaza-1-polis-oldu-2si-polis-3-kisi-yaralandi-1081667169.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T18:47+0300
2024-03-13T18:47+0300
2024-03-13T18:48+0300
kaza
polis
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki karavan ile çarpıştı. Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yaralıların sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-icimizdeki-cahiller-bilmese-de-tayyip-erdoganin-dik-durusunu-gazze-halki-cok-iyi-biliyor-1081664531.html
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kaza, polis, recep tayyip erdoğan
kaza, polis, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
18:47 13.03.2024 (güncellendi: 18:48 13.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki karavan ile çarpıştı.
Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yaralıların sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.