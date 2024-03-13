https://sputniknews.com.tr/20240313/cumhurbaskani-erdoganin-sirnak-programi-sonrasi-kaza-1-polis-oldu-2si-polis-3-kisi-yaralandi-1081667169.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sonrası polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T18:47+0300

2024-03-13T18:47+0300

2024-03-13T18:48+0300

kaza

polis

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki karavan ile çarpıştı. Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yaralıların sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-icimizdeki-cahiller-bilmese-de-tayyip-erdoganin-dik-durusunu-gazze-halki-cok-iyi-biliyor-1081664531.html

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kaza, polis, recep tayyip erdoğan