https://sputniknews.com.tr/20240313/bidenden-blinkene-ukraynaya-126-milyon-dolarlik-yardim-talimati-1081649825.html

Biden’den Blinken’e Ukrayna’ya 126 milyon dolarlık yardım talimatı

Biden’den Blinken’e Ukrayna’ya 126 milyon dolarlık yardım talimatı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’in Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, Ukrayna’ya 126 milyon dolar değerinde yardım tahsis edilmesi talimatını verdiği belirtildi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T11:19+0300

2024-03-13T11:19+0300

2024-03-13T11:19+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

antony blinken

ukrayna

beyaz saray

yardım

talimat

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Beyaz Saray’ın yayınladığı karar metninde, “Ukrayna’ya 126 milyon dolara varan yardım tahsisinin ABD’nin güvenlik çıkarları için önemini belirleme yetkisini Dışişleri Bakanına devrediyorum” ifadesine yer verildi.ABD hükümeti dün Ukrayna için 300 milyon dolar değerinde bu yılın ilk ve toplamda 55. askeri yardım paketini duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı, daha önce Ukrayna’ya sağlanan silah ve mühimmatı ikame etmek için yapılan alımlarda tedarikçilerin fiyat indirimine gitmesi sonucu yeni paket için fon sağlandığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-disisleri-abd-hakkinda-olumsuz-imaj-yaratmak-icin-bidenin-konusmalarini-yayinlamak-yeterli-1081637506.html

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abd, joe biden, antony blinken, ukrayna, beyaz saray, yardım, talimat