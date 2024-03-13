https://sputniknews.com.tr/20240313/bidenden-blinkene-ukraynaya-126-milyon-dolarlik-yardim-talimati-1081649825.html
Biden’den Blinken’e Ukrayna’ya 126 milyon dolarlık yardım talimatı
Biden’den Blinken’e Ukrayna’ya 126 milyon dolarlık yardım talimatı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’in Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, Ukrayna’ya 126 milyon dolar değerinde yardım tahsis edilmesi talimatını verdiği belirtildi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:19+0300
2024-03-13T11:19+0300
2024-03-13T11:19+0300
ukrayna krizi
abd
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antony blinken
ukrayna
beyaz saray
yardım
talimat
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Beyaz Saray’ın yayınladığı karar metninde, “Ukrayna’ya 126 milyon dolara varan yardım tahsisinin ABD’nin güvenlik çıkarları için önemini belirleme yetkisini Dışişleri Bakanına devrediyorum” ifadesine yer verildi.ABD hükümeti dün Ukrayna için 300 milyon dolar değerinde bu yılın ilk ve toplamda 55. askeri yardım paketini duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı, daha önce Ukrayna’ya sağlanan silah ve mühimmatı ikame etmek için yapılan alımlarda tedarikçilerin fiyat indirimine gitmesi sonucu yeni paket için fon sağlandığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-disisleri-abd-hakkinda-olumsuz-imaj-yaratmak-icin-bidenin-konusmalarini-yayinlamak-yeterli-1081637506.html
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abd, joe biden, antony blinken, ukrayna, beyaz saray, yardım, talimat
abd, joe biden, antony blinken, ukrayna, beyaz saray, yardım, talimat
Biden’den Blinken’e Ukrayna’ya 126 milyon dolarlık yardım talimatı
ABD Başkanı Joe Biden’in Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, Ukrayna’ya 126 milyon dolar değerinde yardım tahsis edilmesi talimatını verdiği belirtildi.
Beyaz Saray’ın yayınladığı karar metninde, “Ukrayna’ya 126 milyon dolara varan yardım tahsisinin ABD’nin güvenlik çıkarları için önemini belirleme yetkisini Dışişleri Bakanına devrediyorum” ifadesine yer verildi.
ABD hükümeti dün Ukrayna için 300 milyon dolar değerinde bu yılın ilk ve toplamda 55. askeri yardım paketini duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı, daha önce Ukrayna’ya sağlanan silah ve mühimmatı ikame etmek için yapılan alımlarda tedarikçilerin fiyat indirimine gitmesi sonucu yeni paket için fon sağlandığını belirtmişti.