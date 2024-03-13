https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-fidan-hollanda-disisleri-bakani-slot-ile-telefonda-gorustu--1081668726.html
Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T19:40+0300
2024-03-13T19:40+0300
2024-03-13T19:40+0300
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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de yerlerinden edilen sivillerin açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladıklarına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-fidan-milli-savunma-bakani-guler-ve-mit-baskani-kalin-yarin-bagdata-gidecek-1081665875.html
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hakan fidan, hollanda, türkiye
hakan fidan, hollanda, türkiye
Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de yerlerinden edilen sivillerin açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladıklarına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.