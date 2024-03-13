https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-fidan-hollanda-disisleri-bakani-slot-ile-telefonda-gorustu--1081668726.html

Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T19:40+0300

2024-03-13T19:40+0300

2024-03-13T19:40+0300

hakan fidan

dünya

hollanda

türkiye

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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de yerlerinden edilen sivillerin açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladıklarına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-fidan-milli-savunma-bakani-guler-ve-mit-baskani-kalin-yarin-bagdata-gidecek-1081665875.html

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