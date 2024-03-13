https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-bayraktar-duyurdu-karadenizde-3-yeni-arama-1081673141.html

Bakan Bayraktar duyurdu: Karadeniz'de 3 yeni arama

Bakan Bayraktar duyurdu: Karadeniz'de 3 yeni arama

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, "Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T23:56+0300

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgazı keşfinin yapıldığını anımsatarak, söz konusu sahadan 1,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına denk gelen 3,5 milyon metreküp doğalgazın üretildiğini kaydetti.Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşaatının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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