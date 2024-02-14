https://sputniknews.com.tr/20240214/iranin-en-onemli-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1080711365.html

İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama

İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama

Sputnik Türkiye

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T09:04+0300

2024-02-14T09:04+0300

2024-02-14T09:04+0300

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doğalgaz boru hattı

enerji

patlama

yangın

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Ülkenin en önemli doğalgaz boru hattındaki patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklama yapan Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, Helvai bölgesindeki doğalgaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-bayraktar-iran-petrol-bakani-owji-ile-enerji-isbirligini-gorustu-1079959435.html

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iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji, patlama, yangın