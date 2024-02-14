https://sputniknews.com.tr/20240214/iranin-en-onemli-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1080711365.html
İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama
İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama
Sputnik Türkiye
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T09:04+0300
2024-02-14T09:04+0300
2024-02-14T09:04+0300
dünya
iran
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
enerji
patlama
yangın
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080711146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_934cf9bae04e8c2311440cfba1f21e93.jpg
Ülkenin en önemli doğalgaz boru hattındaki patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklama yapan Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, Helvai bölgesindeki doğalgaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-bayraktar-iran-petrol-bakani-owji-ile-enerji-isbirligini-gorustu-1079959435.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080711146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_387106fdc6a2332ad761d5ba85422d58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji, patlama, yangın
iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji, patlama, yangın
İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.
Ülkenin en önemli doğalgaz boru hattındaki patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklama yapan Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, Helvai bölgesindeki doğalgaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.
Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.
Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.