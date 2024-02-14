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https://sputniknews.com.tr/20240214/iranin-en-onemli-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1080711365.html
İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama
İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama
Sputnik Türkiye
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T09:04+0300
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dünya
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doğalgaz
doğalgaz boru hattı
enerji
patlama
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Ülkenin en önemli doğalgaz boru hattındaki patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklama yapan Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, Helvai bölgesindeki doğalgaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji, patlama, yangın
iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji, patlama, yangın

İran’ın en önemli doğalgaz boru hattında patlama

09:04 14.02.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran doğalgaz
İran doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.
Ülkenin en önemli doğalgaz boru hattındaki patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklama yapan Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, Helvai bölgesindeki doğalgaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.
Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.
Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Owji ile 'enerji işbirliğini' görüştü
23 Ocak, 18:31
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