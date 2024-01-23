https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-bayraktar-iran-petrol-bakani-owji-ile-enerji-isbirligini-gorustu-1079959435.html
Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Owji ile 'enerji işbirliğini' görüştü
Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Owji ile 'enerji işbirliğini' görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T18:31+0300
2024-01-23T18:31+0300
2024-01-23T18:31+0300
alparslan bayraktar
türkiye
iran
enerji
işbirliği
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240123/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-yeni-donem-bakanliklar-arasinda-dogrudan-iletisim-kanali-kuruldu-1079956436.html
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alparslan bayraktar, iran, enerji, işbirliği
alparslan bayraktar, iran, enerji, işbirliği
Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Owji ile 'enerji işbirliğini' görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğimizin yeni dönemde daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade ettik."