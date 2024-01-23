https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-bayraktar-iran-petrol-bakani-owji-ile-enerji-isbirligini-gorustu-1079959435.html

Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Owji ile 'enerji işbirliğini' görüştü

Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Owji ile 'enerji işbirliğini' görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T18:31+0300

2024-01-23T18:31+0300

2024-01-23T18:31+0300

alparslan bayraktar

türkiye

iran

enerji

işbirliği

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240123/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-yeni-donem-bakanliklar-arasinda-dogrudan-iletisim-kanali-kuruldu-1079956436.html

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alparslan bayraktar, iran, enerji, işbirliği