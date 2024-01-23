https://sputniknews.com.tr/20240123/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-yeni-donem-bakanliklar-arasinda-dogrudan-iletisim-kanali-kuruldu-1079956436.html
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni dönem: Bakanlıklar arasında doğrudan iletişim kanalı kuruldu
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni dönem: Bakanlıklar arasında doğrudan iletişim kanalı kuruldu
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında doğrudan iletişim kanalı kurulduğunu söyledi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T17:11+0300
2024-01-23T17:11+0300
2024-01-23T17:11+0300
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azerbaycan
ermenistan
ermenistan dışişleri bakanlığı
dağlık karabağ krizi
diplomasi
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Basın toplantısı düzenleyen Mirzoyan, daha önce sadece Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı arasında bulunan doğrudan iletişim kanalının iki ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra diğer bakanlıkları arasında da kurulduğunu ifade etti.'Paşinyan-Aliyev görüşmesi organize etmek için çalışıyoruz'Uluslararası partnerlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yeni bir görüşme organize etmek için girişimlerde bulunduğunu anlatan Mirzoyan, ancak henüz bir mutabakat sağlanmadığını belirtti.'Bakü'ye mayın tarlalarına ilişkin yeni haritalar verebiliriz'Bu arada Mirzoyan, Karabağ'daki mayın tarlalarının yerini gösteren yeni haritaları Bakü'ye sunmayı dışlamadıklarını kaydetti.Mirzoyan, "Mevcut bilgileri Azeri tarafına ilettik. Ermeni yetkililer, olası yeni mayınlar hakkında yeni bilgi edinme talepleri aracılığıyla, yapıcı bir yaklaşımla ve güven artırıcı önlemler alarak çalışıyor ve eğer yeniden güvenilir bilgi elde edebilirsek haritaları tekrar Azerbaycan tarafına ileteceğimizi dışlamıyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-basbakani-pasinyan-toprak-talebinde-bulunmayagina-dair-azerbaycandan-garanti-bekliyoruz-1079852071.html
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azerbaycan, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, dağlık karabağ krizi, diplomasi
azerbaycan, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, dağlık karabağ krizi, diplomasi
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni dönem: Bakanlıklar arasında doğrudan iletişim kanalı kuruldu
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında doğrudan iletişim kanalı kurulduğunu söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Mirzoyan, daha önce sadece Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı arasında bulunan doğrudan iletişim kanalının iki ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra diğer bakanlıkları arasında da kurulduğunu ifade etti.
'Paşinyan-Aliyev görüşmesi organize etmek için çalışıyoruz'
Uluslararası partnerlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yeni bir görüşme organize etmek için girişimlerde bulunduğunu anlatan Mirzoyan, ancak henüz bir mutabakat sağlanmadığını belirtti.
'Bakü'ye mayın tarlalarına ilişkin yeni haritalar verebiliriz'
Bu arada Mirzoyan, Karabağ'daki mayın tarlalarının yerini gösteren yeni haritaları Bakü'ye sunmayı dışlamadıklarını kaydetti.
Mirzoyan, "Mevcut bilgileri Azeri tarafına ilettik. Ermeni yetkililer, olası yeni mayınlar hakkında yeni bilgi edinme talepleri aracılığıyla, yapıcı bir yaklaşımla ve güven artırıcı önlemler alarak çalışıyor ve eğer yeniden güvenilir bilgi elde edebilirsek haritaları tekrar Azerbaycan tarafına ileteceğimizi dışlamıyorum" ifadelerini kullandı.