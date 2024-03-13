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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240313/aksener-alt-tarafi-bir-secim-harbe-gitmiyoruz-1081668493.html
İYİ Parti lideri Akşener: Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz
İYİ Parti lideri Akşener: Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz
Sputnik Türkiye
Niğde'de esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz. Yani seçmenin bayramı bu seçim. Dolayısıyla... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T19:20+0300
2024-03-13T19:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
niğde
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de partisinin belediye başkan adayı Naim Osman Erem ile esnafı ziyaret etti.Başkan adayı Naim Osman Erem ile dükkanları gezerek esnafla sohbet eden Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.'Hizmet üzerinden rekabetin olması lazımken şuculuk, buculuk üzerinden yedik birbirimizi'Partisinin adayı Erem'e oy isteyen Akşener, kendisi gibi öğretmen okulundan mezun olan bir esnafı ziyaretinde, seçimlerde zaman zaman gerilim yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240307/aksener-mansur-yavas-korktu-cesaret-gosteremedi-1081484533.html
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niğde, meral akşener
niğde, meral akşener

İYİ Parti lideri Akşener: Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz

19:20 13.03.2024 (güncellendi: 19:22 13.03.2024)
© İHA / SEMA TEKELİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© İHA / SEMA TEKELİ
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Niğde'de esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz. Yani seçmenin bayramı bu seçim. Dolayısıyla projeler üzerinden, vizyon üzerinden, hizmet üzerinden rekabetin olması lazımken şuculuk, buculuk üzerinden yedik birbirimizi" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de partisinin belediye başkan adayı Naim Osman Erem ile esnafı ziyaret etti.
Başkan adayı Naim Osman Erem ile dükkanları gezerek esnafla sohbet eden Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

'Hizmet üzerinden rekabetin olması lazımken şuculuk, buculuk üzerinden yedik birbirimizi'

Partisinin adayı Erem'e oy isteyen Akşener, kendisi gibi öğretmen okulundan mezun olan bir esnafı ziyaretinde, seçimlerde zaman zaman gerilim yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz. Yani seçmenin bayramı bu seçim. Dolayısıyla projeler üzerinden, vizyon üzerinden, hizmet üzerinden rekabetin olması lazımken şuculuk, buculuk üzerinden yedik birbirimizi. Ben mesela gençlere örnek olsun diye hep söylüyorum, DYP'de politikaya başladım, ANAP ile DYP kavgası var o zamanlar. Böyle cenk gibi değil yani. Kimse kimseye bıçak atmıyor. Şimdi gidersin, gelirsin dükkana, beyefendinin karşısına geçersin DYP'li olarak, başlar anlatmaya, der ki 'Şunları söylediniz, yapmadınız. Bir daha ANAP'a oy vereceğim.' Hazır ola geçmez miydik abi, yani seçmen velinimetti. Dolayısıyla biz bunu unuttuk. Canlandırabilirsek Türkiye hakikaten demokrasiyle tanışır. Hakikaten siz yani seçmen, millet o zaman kendinin patron olduğunu yeniden hatırlar. Unutuldu bu."
Meral Akşener ve Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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7 Mart, 15:48
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