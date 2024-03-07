https://sputniknews.com.tr/20240307/aksener-mansur-yavas-korktu-cesaret-gosteremedi-1081484533.html

Akşener: Mansur Yavaş korktu, cesaret gösteremedi

Akşener: Mansur Yavaş korktu, cesaret gösteremedi

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı seçiminde kendisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T15:48+0300

2024-03-07T15:48+0300

2024-03-07T15:48+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

mansur yavaş

mhp

chp

iyi parti

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Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde ilk olarak bir fırına uğradı ve çalışanlarla sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında bir gazetecinin, Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı seçiminde kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için yaptığı çağrıda samimi olmadığı yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Akşener, şunları söyledi:Yavaş ve İmamoğlu'nu, cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğini anımsatan Akşener, şunları kaydetti:- "2019'da Ankara ve İstanbul'un kazanılmasına vesile olan biziz"Akşener, bir gazetecinin "Yavaş ve İmamoğlu'ndan desteğini çektiniz." şeklindeki ifadesi üzerine, destek çekmekle ilgili bir mevzu olmadığını, bunun bu şekilde sorulmasını da doğru bulmadığını, çünkü böyle lanse edilmeye çalışıldığını dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakları mecbur bıraktığını ve sonuçta ittifak olduklarını aktaran Akşener, şöyle devam etti:"2019'da Ankara ve İstanbul'un kazanılmasına vesile olan biziz. Yani bakın biz kazandırdık demeyiz, onlardan vazgeçtik artık ama teklifi götüren biziz. Bu teklifi götürme nedenimiz de şuydu. Kendini muhalif tarif eden seçmen, her seçimde 'uçuyoruz, kaçıyoruz, kazandık, aştık, kaçtık, uçtuk' derken seçim sonuçlarında bir şey değişmiyor ve her seferinde yıkılıyor. 'Bu umudu nasıl canlandırabiliriz, umudu tekrar nasıl tahkim edebiliriz?' diye yola çıktık ve sonuç itibarıyla gittik CHP'ye teklifte bulunduk. Tamamen seçmen odaklı bir iş olduğu için biz 19 ilçe, 4 de belde alarak o seçim sonuçlarını kapattık. Sonuç itibarıyla bundan şikayetçi olmadık. Yani amaç pazarlık etmek değildi. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin alınması demek o seçmenin 'Biz yapabiliriz.' umudunu ortaya çıkaracaktı. Nitekim öyle oldu."Buradan yola çıkıp anketlere de bakarak daha Altılı Masa kurulmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş ve İmamoğlu'nu teklif ettiğini anlatan Akşener, "Velhasılıkelam bu seçimde biz kazanmalıydık. 2019, 2023 için yapılan bir eylemdi, bir sonuçtu. 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır.' diyordu Sayın Cumhurbaşkanı, biz de ona inandık. Sonuç olarak İstanbul'u alanın Türkiye'yi alamadığı ortaya çıktı." değerlendirmesini yaptı.'Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz'Meral Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Akşener, "Daha sonra, keşke aday olsaydım diye pişmanlık duydunuz mu?" sorusunu, "Hayır hiç duymadım. Çünkü benim bütün derdim Türkiye'ydi. Ben hiçbir şey istemedim. Bu ülke için istedim, sizler için istedim." diye yanıtladı.Akşener'e, ziyaretlerinde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ile Maltepe Belediye Başkan adayı Ramazan Uğural eşlik etti.

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meral akşener, mansur yavaş, mhp, chp, iyi parti