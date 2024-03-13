https://sputniknews.com.tr/20240313/afad-duyurdu-3-sehirde-pes-pese-deprem-gece-boyu-sallandilar-1081642826.html
AFAD duyurdu: 3 şehirde peş peşe deprem, gece boyu sallandılar
AFAD duyurdu: 3 şehirde peş peşe deprem, gece boyu sallandılar
Sputnik Türkiye
Dün geceden bu yana deprem haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Sivas ve Hakkari'deki depremlerle ilgili AFAD son dakika verilerini duyurdu. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T07:46+0300
2024-03-13T07:46+0300
2024-03-13T07:54+0300
türkiye
afad
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son depremler
hakkari
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muğla
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AFAD'ın verilerine göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak dün akşam saat 22.59 sularında Çanakkale Biga’da bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.Hakkari'de uzmanlar 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekliyorAylardır ülkenin doğu ve güneydoğusundaki yerlerde de sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.Öte yandan Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler devam ediyor. Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 kilometre derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 kilometre derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.Akdeniz de sallanıyorAkdeniz'de de sarsıntılar devam etti, gece boyu süren 2 ve üzeri depremler kaydedildi. Son olarak ise Kandilli Rasathanesi bu sabah saat 06.48'de 3.0 büyüklüğünde bir depremin, yerin 5 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240313/bulent-cihantimurun-ismi-fenomenler-sorusturmasinda-ortaya-cikti-eylem-tok-sessizligini-bozdu-1081641765.html
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afad, deprem, son depremler, hakkari, çanakkale, muğla, antalya
afad, deprem, son depremler, hakkari, çanakkale, muğla, antalya
AFAD duyurdu: 3 şehirde peş peşe deprem, gece boyu sallandılar
07:46 13.03.2024 (güncellendi: 07:54 13.03.2024)
Dün geceden bu yana deprem haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Sivas ve Hakkari'deki depremlerle ilgili AFAD son dakika verilerini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak dün akşam saat 22.59 sularında Çanakkale Biga’da bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.
Hakkari'de uzmanlar 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekliyor
Aylardır ülkenin doğu ve güneydoğusundaki yerlerde de sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.
Öte yandan Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler devam ediyor. Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 kilometre derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 kilometre derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.
Akdeniz'de de sarsıntılar devam etti, gece boyu süren 2 ve üzeri depremler kaydedildi. Son olarak ise Kandilli Rasathanesi bu sabah saat 06.48'de 3.0 büyüklüğünde bir depremin, yerin 5 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.