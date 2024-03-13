https://sputniknews.com.tr/20240313/afad-duyurdu-3-sehirde-pes-pese-deprem-gece-boyu-sallandilar-1081642826.html

AFAD duyurdu: 3 şehirde peş peşe deprem, gece boyu sallandılar

AFAD duyurdu: 3 şehirde peş peşe deprem, gece boyu sallandılar

Sputnik Türkiye

Dün geceden bu yana deprem haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Sivas ve Hakkari'deki depremlerle ilgili AFAD son dakika verilerini duyurdu. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T07:46+0300

2024-03-13T07:46+0300

2024-03-13T07:54+0300

türkiye

afad

deprem

son depremler

hakkari

çanakkale

muğla

antalya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak dün akşam saat 22.59 sularında Çanakkale Biga’da bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.Hakkari'de uzmanlar 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekliyorAylardır ülkenin doğu ve güneydoğusundaki yerlerde de sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.Öte yandan Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler devam ediyor. Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 kilometre derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 kilometre derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.Akdeniz de sallanıyorAkdeniz'de de sarsıntılar devam etti, gece boyu süren 2 ve üzeri depremler kaydedildi. Son olarak ise Kandilli Rasathanesi bu sabah saat 06.48'de 3.0 büyüklüğünde bir depremin, yerin 5 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240313/bulent-cihantimurun-ismi-fenomenler-sorusturmasinda-ortaya-cikti-eylem-tok-sessizligini-bozdu-1081641765.html

türkiye

hakkari

çanakkale

muğla

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, deprem, son depremler, hakkari, çanakkale, muğla, antalya