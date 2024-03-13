https://sputniknews.com.tr/20240313/abdde-yayin-yapan-dergiden-turkiye-analizi-turkiye-batinin-dostu-degildir-1081660737.html

ABD'de yayın yapan dergiden Türkiye analizi: 'Türkiye Batı'nın dostu değildir'

ABD'de yayın yapan dergiden Türkiye analizi: 'Türkiye Batı'nın dostu değildir'

Sputnik Türkiye

ABD'de yayımlanan Washington Examiner adlı dergide, "Türkiye Batı'nın dostu değildir" başlık bir yazı yayımladı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T17:11+0300

2024-03-13T17:11+0300

2024-03-13T17:11+0300

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Washington Examiner'de yayımlanan söz konusu yazıda Türkiye'nin çevresindeki Batı müttefiki ülkelere yönelik 'açık düşmanlığı' nedeniyle Batı'nın desteğine 'layık' olmadığı ifade edildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i kınaması ve Hamas'a destek sözü vermesi hususunun, NATO üyesi ve 'sözde Batı'nın müttefiki' olan Türkiye için endişe verici olduğu dile getirildi.Batı'nın Azerbaycan petrolünü satın alabilmek için Ermenistan'ın çaresiz yalvarışlarını büyük ölçüde görmezden geldiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda, Ermenistan'ın bu sebepten ya bir başka şiddetli 'işgale maruz kalacağı' ya da Batı'nın ihmali nedeniyle İran'dan destek isteyeceği ve Batı'ya düşman olacağı iddia edildi.'NATO müttefikleri bile Türkiye'nin tehditlerine karşı güvende değil'Türkiye'nin şiddet içeren tehditleri karşısında NATO müttefiklerinin dahi güvende olmadığı öne sürülen yazıda Türk-Yunan münasebetlerine ilişkin örnek verildi.Türkiye'nin Rusya ile nispeten sıcak ilişkilerinin Batı için daha da zararlı olduğu ifade edilen yazıda, NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile bir vekalet savaşına girdiği ancak Türkiye'nin Rusya ile normal ilişkilerini sürdürüdüğü belirtildi.Söz konusu yazıda 'İsveç'in NATO'ya girmesini oylatmak için Türkiye'ye 40 savaş uçağı satılmasına izin verilmesi' hususu cümlesine yer verilerek Amerikan kaynaklarının heba edildiği vurgulandı."Yahudilere, Hıristiyanlara ve Batı toplumuna karşı tarihsel düşmanlığı düşünüldüğünde bu çok da sürpriz olmamalı" cümlesine yer verilen yazıda, 'sadece bu yılki eylemleriyle bile Türkiye'nin, Batı'nın güvenliğine en şüpheli katkıyı sağlayan' ülke olarak kendini pekiştirdiği iddiası yer aldı.Washington Examiner'de yayımlanan yazı, "Batı, Türkiye'yi kendisinin bir parçasıymış gibi davrandığı sürece, kendisini daha da karmaşık siyasi durumlara ve muhtemelen yakın gelecekte daha fazla savaşa entegre edecektir" cümlesi ile son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20240312/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081632094.html

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